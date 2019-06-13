FİNANS

GRAFİKLİ - ABD'nin yaptırım tehdidi Kuzey Akım 2'yi tekrar gündeme getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Akım 2 katılımcılarına karşı yaptırım olasılığını değerlendirdikleri yönündeki açıklaması, projenin yeniden gündeme gelmesine neden oldu - ABD, Avrupa Birliği'nin doğal gazda Rusya'ya bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle Kuzey Akım 2 projesine sıcak bakmıyor - Proje için Rusya, Almanya, İsveç ve Finlandiya'dan onay alınırken Danimarka'dan son onay bekleniyor

MURAT TEMİZER - Rusya’dan Almanya’ya Baltık Denizi altından toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki ayrı deniz boru hattının yapılacağı Kuzey Akımı 2 Projesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın projeye yönelik yaptırım olasılığını dile getirmesiyle tekrar gündeme geldi.

Beyaz Saray'da dün Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, Washington’un Kuzey Akım 2 projesine dahil olan ülkelere karşı yaptırım olasılığını değerlendirdiğini söyledi. Trump, ABD'de AB'nin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak daha iyi bir seçenek olarak büyük LNG rezervleri bulunduğunu dile getirdi.

Hali hazırda Almanya'ya 55 milyar metreküp doğal gazı Kuzey Akım projesiyle gönderen Rusya, bu kapasiteyi bin 230 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım-2 ile iki katına çıkarmayı planlıyor.

Yıl sonunda operasyonel hale gelmesi planlanan projede inşaatın yüzde 50'den fazlası tamamlandı.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, doğal gaz konusunda Rusya'ya bağımlılığın artacağı gerekçesiyle Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gündeme geldiği andan itibaren sadece ticari amaçlı olarak tanımladığı proje, en başından itibaren AB ülkeleri arasında ayrışmaya neden oldu. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından yapılan itirazlara rağmen projenin inşası devam etti.

Projede Rus Gazprom şirketi ortak olarak yer alırken, Alman Wintershall, Hollandalı Shell, Avusturyalı OVM, Fransız Engie ve yine çok uluslu Uniper mali yatırım ortakları olarak bulunuyor. Kuzey Akım 2'nin hayata geçirilmesinden önce, AB hukuku açısından oluşan tereddütler sebebiyle proje, AB iç pazarına getirebileceği rekabete aykırı durumlardan dolayı engellenmeye çalışıldı. Projenin tek bir ülke tarafından yönetilmesinin, AB mevzuatlarına aykırı olduğunu savunan bazı Avrupa ülkeleri, AB içindeki ikinci bir ülkenin ortağı olmadığı projelerin engellenmesi üzerine çalışmaya başladı.

Son olarak 15 Nisan'da konuya ilişkin toplanan Avrupa Komisyonu, doğal gaz yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri kabul ederek üçüncü bir ülkeden Avrupa'ya doğal gaz gönderen boru hatlarına AB içindeki şebekeyle aynı şartların uygulanmasını kabul etti.

Rusya tarafından yeni kuralların, kararın alınma tarihinden önce inşası başlayan projelere uygulanamayacağı dile getirilse de son düzenlemenin, Kuzey Akım 2 projesini de etkileyeceği öngörülüyor.

Moskova'nın bu kuralı aşması için üçüncü bir bağımsız tarafa proje operatörlüğünü devredebileceği tartışılırken, aksi halde kurallar gereği söz konusu boru hattının yalnızca yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2'ye ilişkin 13 Mayıs'ta açıklama yapan proje sözcüsü Jens D. Mueller, ABD'den gelen itirazların ticari dayanaklarının politik söylemlere yansıdığını belirtmişti.

Mueller, "Projemiz açısından rahatız. Yatırımcılarımızın projeye bağlılığı tam, finansmanımız garanti altında, boru döşeme sürecimiz planlandığı gibi gidiyor. Bu yüzden, olası ABD yaptırımlarına karşı şirket olarak herhangi bir B planı ihtiyacı görmüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Projeye kimler karşı çıkıyor?

Kuzey Akım-2'nin duyurulduğu ilk günden bu yana net bir tavırla projeye karşı çıkan Ukrayna'nın, proje hayata geçerse ilerleyen dönemde transit gelirlerinin tamamından mahrum kalabileceği belirtiliyor.

Ukrayna'nın, Rus gazının transferinden yaklaşık 3 milyar dolarlık transit geçiş kazancı bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki transit kontrat Aralık 2019'da sona erecek ve bu tarih TürkAkım ve Kuzey Akım 2'nin operasyonel hale geleceği tarih olarak dikkati çekiyor.

Ukrayna, Kuzey Akım 2'yi AB'nin beraberliğini bozmayı amaçlayan "siyasi bir proje" olarak değerlendiriyor. Polonya da projeyi Avrupa güvenliğine yöneltilmiş "hibrit bir silah" olarak nitelendiriyor.

Beş ülkenin kara suları ve ekonomik bölgesinden geçecek proje için Rusya, Almanya, İsveç ve Finlandiya'dan onay alınırken Danimarka'dan son onay bekleniyor.

Projeye ilişkin Avrupa Konseyi'ne yazılan mektuplar da taraf ve karşı çıkan ülkeleri yansıtıyor.

Sovyetler Birliği döneminde Rusya'nın etki alanında olan Polonya, Slovakya, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya ve Macaristan 26 Kasım 2015'te konseye bir mektup yazarak Kuzey Akım 2'nin tartışılmasını talep etmişlerdi. Bu ülkeler hali hazırda AB'nin Rusya'ya bağımlığını daha da arttıracak bu projenin, ilerde Rusya'nın kendilerine karşı alacağı siyasi tavırlarda AB'nin elini bağlayacağını ileri sürüyor.

Söz konusu enerji bağımlılığını kırmak isteyen Litvanya, 2014'te bir LNG terminali inşa etmiş ve Norveç'ten doğal gaz satın almaya başlamıştı.

Polonya ise ABD LNG'sini satın almak için girişimlerde bulunmuş ve daha önce yapılana ek olarak, dün duyurulan anlaşmayla ABD'den yıllık 2,5 milyon ton LNG alacağını duyurmuştu. Hali hazırda yıllık 1 milyon ton LNG için anlaşan iki ülke dünkü anlaşmayla bu miktarı 2,5 katına çıkararak 2023 itibarıyla transferlere başlamayı planlıyor.

Ardından Mart 2016'da yeni bir mektup yazılarak Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Polonya, Slovakya, Romanya'nın Başbakanları ile Litvanya'nın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış ve projenin potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı jeopolitik sonuçlar üreteceği vurgulanmıştı.

Söz konusu mektuba Hırvatistan'ın da imza attığı öne sürülmüştü.

Almanya ve Avusturya projenin gerçekleşmesi için aktif olarak çalışırken Fransa, Bulgaristan, Slovenya, İtalya ve Hollanda'nın ise projeye ilişkin bir itirazları bulunmuyor.

- ABD'nin hedefi LNG pazarı

Projeye karşı en "yüksek" itirazla gündeme gelen ABD, Rusya'nın Avrupa enerji piyasasındaki hakimiyetinin artmasını istemiyor. ABD, ayrıca LNG ihracatını artırmak ve Avrupa'nın enerji politikalarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

ABD'nin son yıllarda gelişen yeni teknolojilerle artan hidrokarbon üretim fazlalığını yeni pazarlara ihraç etmek istediği gözlemlenirken, büyük bir pazar olan AB'ye kendi LNG ihraç miktarını artırabilmek için aktif adımlar atıyor.

Avrupa da enerji tedarik güvenliği açısından boru hattına alternatif olarak düşünülen LNG'nin tüketim payını ortak pazarında artırmak istiyor.

AB ülkelerinin doğal gaz talebi yıllık yaklaşık 480 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Bunun 55 milyar metreküpü LNG formunda ithal ediliyor.

Katar, AB'nin LNG ihtiyacının yüzde 41'ini, Nijerya yüzde 19'unu, Cezayir ise yüzde 17'sini karşılarken, ABD'nin payı 2017'de açıklanan son verilerde yüzde 4 olmuştu.

Avrupa Komisyonu'nun 2 Mayıs'ta yayımladığı son bildiride, 25 Temmuz 2018'de AB-ABD arasında enerji üzerine stratejik iş birliği anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.

ABD'den gelecek LNG'nin Avrupa gaz pazarına daha çok girmesi hedeflenen anlaşmadan bu yana, ABD'den Avrupa'ya gönderilen LNG miktarı yüzde 272 arttı. Buna göre, ABD Avrupa'ya Mart 2019'da 1,4 milyar metreküple rekor düzeyde LNG gönderdi.

Komisyon tarafından yapılan son açıklamaya göre, son 6 ayda ABD'nin AB LNG pazarındaki payı yüzde 13'e yükseldi.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı
Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan olduBetam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz doğalgaz enerji Kuzey Akım Kuzey Akım 2 rusya yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Taksit süreleri değişti!

Taksit süreleri değişti!

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.