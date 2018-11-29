GRAFİKLİ - ABD'ye ikinci en yüksek zeytinyağı ihracatı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Türkiye'nin 2017-2018 zeytinyağı ihracat sezonunda ABD'ye dış satımda ikinci en yüksek ihracat rakamına imza atıldı.

AA muhabirinin, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin zeytinyağı ihracat sezonu her yıl 1 Kasım'da başlıyor ve sonraki yıl 31 Ekim'de sona eriyor.

Türkiye, 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013 sezonunda zeytinyağında 92 bin tonla tüm zamanların ihracat rekoruna imza atmış, bu dönemde yapılan dış satımın değeri 292 milyon dolar olmuştu.

2017-2018 ihracat sezonunda ise geçen sezona kıyasla dış satım miktar olarak yüzde 49 artışla 44,4 bin tondan 66,1 bin tona, değer açısından ise yüzde 46 artışla 174 milyon dolardan 255 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ABD'ye dış satım yüzde 108 yükselerek, 11,8 binden 24,5 bin tona, değer açısından da yüzde 101 artarak 46,4 milyon dolardan 93,2 milyon dolara ulaştı.

Bu rakamlarla ABD'ye yönelik rekor sezonundaki 28 bin tonun ardından en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldı.