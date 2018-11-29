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GRAFİKLİ - ABD'ye ikinci en yüksek zeytinyağı ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2017-2018 zeytinyağı ihracat sezonunda yaptığı dış satım geçen sezona göre yüzde 49 artışla 66,1 bin tona çıkarken, ABD'ye ihracat yüzde 108 yükselerek 24,5 bin tona ulaştı - Böylece, bu ülkeye dış satımda sektörün rekor sezonu olan 2012-2013'ün ardından en yüksek ikinci ihracat rakamı yakalandı - Yurt dışına satılan her 100 litre zeytinyağının 37 litresini ABD aldı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Türkiye'nin 2017-2018 zeytinyağı ihracat sezonunda ABD'ye dış satımda ikinci en yüksek ihracat rakamına imza atıldı.

AA muhabirinin, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin zeytinyağı ihracat sezonu her yıl 1 Kasım'da başlıyor ve sonraki yıl 31 Ekim'de sona eriyor.

Türkiye, 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013 sezonunda zeytinyağında 92 bin tonla tüm zamanların ihracat rekoruna imza atmış, bu dönemde yapılan dış satımın değeri 292 milyon dolar olmuştu.

2017-2018 ihracat sezonunda ise geçen sezona kıyasla dış satım miktar olarak yüzde 49 artışla 44,4 bin tondan 66,1 bin tona, değer açısından ise yüzde 46 artışla 174 milyon dolardan 255 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ABD'ye dış satım yüzde 108 yükselerek, 11,8 binden 24,5 bin tona, değer açısından da yüzde 101 artarak 46,4 milyon dolardan 93,2 milyon dolara ulaştı.

Bu rakamlarla ABD'ye yönelik rekor sezonundaki 28 bin tonun ardından en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu sezon Türkiye'den 110 ülkeye ürün gönderildi. Yurt dışına satılan her 100 litre zeytinyağının 37 litresini ABD aldı.

Zeytinyağı ihracatında ABD'yi dünyanın önemli üreticilerden İspanya ve İtalya izledi. İspanya'ya dış satım 15 bin, İtalya'ya ise 4,7 bin ton olarak gerçekleşti. Ayrıca, Suudi Arabistan'a 4,3 bin, Japonya'ya 2,9 bin ve Fas'a ise 1,9 bin ton ürün gönderildi.

- "Amerika bizim için çok önemli bir pazar"

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 milyon zeytin ağacıyla Edremit Körfezi'nin zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Semerci, 2017-2018 sezonunda ihracatın 66 bin ton civarında gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun karşılığında 250 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Bu gelir, hiçbir şekilde yardımcı ham madde olmadan, ithal girdiyle üretilen otomobil gibi değil, tamamıyla kendi üretimimizle oluşuyor. Bu sezon zeytinyağı ihracatının çok önemli bir kısmı ABD'ye yapıldı. Yurt dışında sağlık iksiri meyve suyu olarak bilinen zeytinyağının yaklaşık üçte birini ABD aldı. Sağlık harcamalarında çok önemli bir yer tutan obezite ve kalp damar hastalıklarını önleyebilecekleri tek yolun tükettikleri yağları değiştirmek olduğunu gördüler. Bu anlamda kendi ülkelerinde zeytin üretimine yönelik çalışmalar var ama tüketime yetecek boyutta görünmüyor. Biz bu 66 bin tonluk ihracatımızın 25 bin tona yakınını ABD'ye yaptık. Amerika bizim için çok önemli bir ihracat pazarı."

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının önemli bölümünün dökme olduğunu dile getiren Semerci, "İhracatın markalı olarak yapılması yönünde çok önemli çalışmalarımız var. Bu ürünün son tüketiciye ulaştırılmasında önemli bir aşama olan markalaşmayı gerçekleştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Böylece elde edilen geliri artırabiliriz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir ihracat zeytinyağı

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