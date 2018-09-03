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GRAFİKLİ - Ağustos ayının zam şampiyonu salça

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 10:22 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 30,57 ile kuru soğan geldi

Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salçayı, yüzde 21,44 ile yumurta, yüzde 20,74 ile karpuz izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,41 ile mücevher (altın), yüzde 13,56 ile salatalık, yüzde 12,14 ile bilgisayar, yüzde 11,40 ile muz, yüzde 9,50 ile uçak bileti ücreti, yüzde 9,22 ile yatak bazası, yüzde 9 ile elektrik ücreti yer aldı.

- En çok kuru soğan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30,57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77 ile domates, yüzde 16,16 ile patates, yüzde 12,62 ile sivri biber, yüzde 10,98 ile armut, yüzde ile 9,29 ile erik, yüzde 5,59 ile erkek tişörtü izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Salça

25,56Yumurta

21,44Karpuz

20,74Mücevher (altın)

17,41Salatalık

13,56Bilgisayar

12,14Muz

11,40Uçak bileti ücreti

9,50Yatak bazası

9,22Elektrik ücreti

9,00Yazım ve çizim kağıtları

8,28Otel ücreti

8,15Pil

8,12Kanepe

8,00Doğalgaz

7,45Bulaşık makinesi

7,33Çamaşır makinesi

7,24Normal buzdolabı

6,93Halı

6,75LPG dolum ücreti

6,06
Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Ayakkabı (erkek için)

-1,95Pantolon (çocuk için)

-2,28Etek

-2,49Ayakkabı (kadın için)

-2,77Nohut

-2,78Şeftali

-2,98Gömlek (erkek için)

-3,23Gömlek (kadın için)

-3,29Tişört (çocuk için)

-3,63Elbise

-4,02Ceket (kadın için)

-4,31Elma

-5,26Tişört (erkek için)

-5,59Erik

-9,29Armut

-10,98Sivri biber

-12,62Patates

-16,16Domates

-18,77Havuç

-19,93Kuru soğan

-30,57

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