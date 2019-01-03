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GRAFİKLİ - Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,64 ile portakal geldi

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 26,67 ile sivri biber, yüzde 20,88 ile yeşil soğan, yüzde 16,40 ile kuru soğan, yüzde 13,21 ile hijyenik ped, yüzde 9,36 ile patates, yüzde 7,60 ile hazır çorba, yüzde 6,57 ile kraker yer aldı.

- En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 12,80 ile domates, yüzde 12,24 ile etek, yüzde 10,66 ile kadın kazağı, yüzde 9,26 ile kadın gömleği, yüzde 8,91 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,25 ile benzin, yüzde 6,96 ile çocuk spor kazağı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı

Patlıcan
36,82 Salatalık
32,97 Kabak
29,38 Sivri biber
26,67 Yeşil soğan
20,88 Kuru soğan
16,40 Hijyenik kadın pedi
13,21 Patates
9,36 Hazır çorbalar
7,60 Kraker
6,57 Kakaolu içecekler (toz)
5,69 Muz
4,79 Rakı
4,70 Saç bakım ürünleri
2,96 Traş malzemeleri
2,91 Pil
2,74 Televizyon
2,42 Sürücü eğitim kurs ücreti
2,21 Bebek bezi
2,15 Kuru üzüm
2,07Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Pantolon (çocuk için)
-4,63 Kırmızı turp
-5,26 Pardösü (kadın için)
-5,60 Limon
-5,75 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-5,76 Erkek mont
-5,98 Karnabahar
-6,15 Kivi
-6,29 Mazot
-6,41 Araba kiralama ücreti
-6,58 Koli gönderme ücreti
-6,67 Ceket (erkek için)
-6,81 Spor kazağı (çocuk için)
-6,96 Benzin
-7,25 LPG dolum ücreti
-8,91 Gömlek (kadın için)
-9,26 Kazak (kadın için)
-10,66 Etek
-12,24 Domates
-12,80 Portakal
-17,64

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Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)
Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30
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Anahtar Kelimeler:
aralık en yüksek fiyat artışı TÜİK zam şampiyonu

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