GRAFİKLİ - Ayakkabı ihracatında hedef 1 milyar dolar

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, bu yıl ayakkabı sektörünün ihracat hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Kalite konusunda belli bir noktaya gelmiş Türk ayakkabısının bilinirliğini daha da artıracağız" dedi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2018'de yaklaşık 150 ülkeye 888 milyon 110 bin dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirildi.

Ayakkabı ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 295 milyon dolara çıktı. Ayakkabı ihracatında ilk sırayı yaklaşık 40 milyon dolarla Rusya alırken bu ülkeyi 20,1 milyon dolarla Irak, 17,9 milyon dolarla Almanya izledi.

- "Hedefimiz tüm dünya"

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 500 bin çift ayakkabının üretilebileceğini, şu anda bu rakamın gerisinde olduklarını ifade etti.

Bu yıl ayakkabı sektörünün ihracat hedefinin 1 milyar dolar olduğunu dile getiren Aydan, şöyle konuştu: