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GRAFİKLİ - Çekici ihracatında yeni rekor sinyali

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Geçen yıl 914 milyon dolarla ihracat rekoru kıran Türk çekici sektörü, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,41'lik artış yakaladı - Bu yılın 3 aylık döneminde 256 milyon 667 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör, en fazla ihracatı Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İspanya'ya yaptı - Çekici ihracatının yaklaşık üçte biri Almanya'ya gerçekleştirildi

SİNAN BALCIKOCA - Geçen yıl 914 milyon dolarla ihracat rekoru kıran Türk çekici sektörü, dış satımdaki yükselişini 2019'un ilk çeyreğinde de sürdürdü.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici ihracatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 108 arttı.

Geçen yıl çekici ihracatı rekor düzeye ulaşarak 914 milyon dolar oldu. Sektör 2019 yılının ilk çeyreğinde de yeni rekorun sinyalini verdi.

Çekici ihracatında bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 36,41'lik artış sağlandı. Geçen yılın ilk üç ayında 188 milyon 158 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın 3 ayında 256 milyon 667 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Ocak-mart döneminde 41 ülkeye çekici gönderilirken en fazla dış satım 89,5 milyon dolarla dünya otomotiv sektöründe söz sahibi olan Almanya'ya yapıldı. Dış satımın üçte birinin gerçekleştirildiği Almanya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,70'lik artış gösterdi.

Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Polonya'ya yapılan dış satımda ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 79,19'luk artış yaşandı. Polonya'nın ihracatı 31,2 milyon dolardan 56 milyon dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada bulunan Fransa'ya bu yılın ilk çeyreğinde 39 milyon 258 bin dolar, dördüncü sıradaki İtalya'ya 24 milyon dolar ve beşinci sıradaki İspanya'ya 14,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

- 18 farklı ülkeye ihracat

Geçen yılın ilk çeyreğinde hiç ihracat yapılmayan 18 ülkeye (Avusturya, Gana, Umman, Rusya, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, İsrail, Libya, Yunanistan, Fildişi Sahili, Kosova, Kenya, Özbekistan, Gürcistan, Lübnan, Mısır, Uganda ve Nijerya) 2019'un ilk üç ayında dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu 18 ülkenin arasında en fazla ihracat 4 milyon dolarla Avusturya'ya yapıldı. Diğer 17 ülkeye ise toplamda yaklaşık 3 milyon dolarlık çekici satıldı.

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