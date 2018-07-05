GRAFİKLİ - Çelik ihracatçısını Trump da durduramadı

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Dünyanın en büyük çelik ihracatçıları arasında yer alan Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın demir çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergiye rağmen diğer pazarlardaki performansıyla toplam ihracatını yüzde 34 artırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, çelik ürünlerinde ihracat, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 1 milyar 207 milyon dolara, ocak-haziran döneminde ise yüzde 22 artışla 7 milyar 104 milyon dolara çıktı. Yılın ilk yarısında en fazla çelik ihracatı İtalya ve İspanya'ya yapılırken geçen yıl ilk sırada yer alan ABD, üçüncü sıraya geriledi. Sektörün klasik pazarları olan AB ve Ortadoğu'ya yapılan ihracat ise önemli ölçüde artmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın yerli sanayiyi koruma adına getirdiği yeni gümrük vergisi kararının ardından haziran ayı itibarıyla bu ülkeye yapılan çelik ürünleri ihracatı yüzde 30 gerilemeyle 71,5 milyon dolar, ilk 6 aylık rakamlara göre ise yüzde 42 düşüşle 421 milyon dolar oldu.

Kararın uygulamaya girdiği mart sonrası nisan ve mayıs aylarında ihracatını büyük oranda düşüren şirketler, haziran ayıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. - Etkisi 4 ay sürdü Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'deki demir çelik üreticilerinin 2016 Mart ayından bu yana iç talebe yönelmesiyle Türk demir çelik sektörünün dünya pazarlarında etkisini artırdığını, geçen yıl sektör olarak karlılık ve ciro açısından iyi bir yıl geçirdiklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Section 232" kararı sonrası mart ayı itibarıyla çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini, bu haberin sektörde yeniden karamsarlığa neden olduğunu anlatan Ertan, yaklaşık 2,4 milyon tonluk ABD pazarını önemli ölçüde kaybetme korkusunun ortaya çıktığını dile getirdi. Sektörün bu karara rağmen toplam ihracatını artırmaya devam ettiğini, ABD pazarında ise ilk şoku kısa sürede atlatarak yoluna devam ettiğini dile getiren Ertan, şu bilgileri verdi: