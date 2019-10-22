FİNANS

GRAFİKLİ-DAİB'den 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi 17 ildeki firmalarca 9 ayda yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,76 artarak 1 milyar 340 milyon 406 bin dolar oldu - DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver: - "Önümüzdeki süreçlerde ihracatımızı artırıp ülkenin ortalama ihracat oranını geçeceğiz. 9 ayda 17 ilimizin yanı sıra Erzurum'dan da yüzde 32,56'lık artış var. Bu seneki hedefimiz 2 milyar dolarlık ihracat. Yaklaşık 3 ayımız var, takriben 2 milyar dolarlık ihracatla bu seneyi kapatacağız" - "Türkiye'de kimsenin bugüne kadar heyet programı yapmadığı Çeçenistan, Vladikavkaz ve Nalçik gibi Rusya'ya bağlı bölgelere heyetimizle çıkarma yaptık, buralardan olumlu sonuçlar elde edeceğiz"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi 17 ildeki firmalarca bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 340 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 181 ülkeye ihracat yapıldı. Bu dönemde birliğin 9 aylık ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 4,76 artarak 1 milyar 340 milyon 406 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 9 aylık döneminde tarım ürünlerinden 204 milyon 433 bin dolarlık, madencilik sektöründen 61 milyon 233 bin dolar ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 8,17'lik artışla 221 milyon 129 bin, madencilik sektöründen yüzde 19,33'lük artışla 73 milyon 80 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- İhracatın büyük kısmı sanayi ürünlerinden

Aynı dönemde birlik üyelerinin ihracatının 1 milyar 46 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Bu kapsamda sanayi sektöründe ihracatta ilk sırayı 183 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 68 milyon dolar ile kimyevi madde, 157 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Birlik, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 27 milyon 258 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 35 milyon 531 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 26 milyon 46 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de yılın 9 ayında 105 milyon 834 bin dolarlık ihracat yapıldı. İller bazında bakıldığında ise 9 aylık süreçte en çok ihracat artış oranı Siirt, Erzincan, Van, Elazığ, Batman ve Erzurum'dan görüldü.

- En fazla ihracat Irak'a

Birliğin ocak-eylül dönemdeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı. Söz konusu 9 ayda Irak'a 298 milyon 772 bin dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 87 milyon 716 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 80 milyon 256 bin dolarla Almanya, 66 milyon 39 bin dolarla İran, 34 milyon dolarla İsrail, 31 milyon 102 bin dolarla Libya, 29 milyon 451 bin dolarla Gürcistan takip etti.

- İhracat sürekli artışta

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta sürekli artış görüldüğünü belirterek "Ocak ve eylül arasında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 4, 6 oranında artarak 1 milyar 340 bin dolar oldu." dedi.

İhracattaki artışın sevindirici olduğunu aktaran Tanrıver, bu durumun bölgedeki insanlarda ihracata dayalı ticaret anlayışının gelişmesinden kaynaklandığını anlattı. Tanrıver, üye ve firma odaklı çalışıp insanları ihracatla buluşturduklarını dile getirerek "Önümüzdeki süreçlerde ihracatımızı artırıp ülkenin ortalama ihracat oranını geçeceğiz. 9 ayda 17 ilimizin yanı sıra Erzurum'dan da yüzde 32,56'lık artış var. Bu seneki hedefimiz 2 milyar dolarlık ihracat. Yaklaşık 3 ayımız var, takriben 2 milyar dolarlık ihracatla bu seneyi kapatacağız." diye konuştu.

- Çeçenistan, Vladikavkaz ve Nalçik'e çıkarma yapıldı

Tanrıver, yatırımlar sayesinde ihracatın daha çok artacağına işaret ederek "Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ilk ihracatçı birliğiz. Komşu ülkelere yakın ve 5 ülkeye sınır olan birliğiz. Türkiye'de kimsenin bugüne kadar heyet programı yapmadığı Çeçenistan, Vladikavkaz ve Nalçik gibi Rusya'ya bağlı bölgelere heyetimizle çıkarma yaptık, buralardan olumlu sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

İhracatçı firmalara devlet tarafından her zaman teşvik verildiğini vurgulayan Tanrıver, ihracatçıya hem devlerin hem de DAİB'in her türlü desteği sağlandığını söyledi.

Tanrıver, Irak'ta siyasi kriz ve Suriye'deki olaylardan birlik olarak etkilendiklerini kaydederek "Gürcistan'daki para biriminin değersizleşmesi de bizi etkileyenler arasında. Bütün bunlara rağmen biz yeni hedef pazarları araştırıyoruz. Hedefimizde Afrika ülkeleri var. Krizler üretim ve ihracatla aşılır. Üretim olmadan bir şey olmaz, bu hedef doğrultusunda çalışıyor ve ihracatçılarımızın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Mandalina üreticisi dertliMandalina üreticisi dertli
Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyorSandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DAİB DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Ta erzurum

En Çok Okunan Haberler

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.