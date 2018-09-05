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GRAFİKLİ - Demir çelikte kıpırdanma başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan: - "Demir çelik ihracatında bir aksama yok. ABD'nin boşluğunu dolduracak şekilde bir seyir izliyoruz şu anda" - "İç piyasada da kurun dengelenmeye başlamasıyla birkaç gündür talep oluşmaya başladı. Bu, sevindirici bir gelişme. Satışlarda tekrar yavaş yavaş canlanma var. Yarım kalan projelerin devam etmesinden kaynaklanan bu talebin kur stabilize olduğu sürece yeni projelere başlanmasıyla daha da artacağını düşünüyoruz. Demir çelikte bir kıpırdanma var"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, demir çelik ürünlerinde iç ve dış talepte hareketlenme görüldüğünü belirterek, ABD'nin gümrük vergisi koymasından kaynaklanan boşluğun rahatlıkla doldurulacağını, iç piyasada da talebin artarak sürmesini beklediklerini söyledi.

Ertan, AA muhabirine, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle iç ve dış satışlarda bir süre durgunluğun yaşandığını ancak son 2-3 haftada sektörün yeniden kendine gelmeye başladığını belirtti.

Özellikle Filipinler ve Singapur'un başı çektiği bir talep artışının bulunduğunu, Uzak Doğu pazarına yüklü şekilde mal göndermeye başladıklarını anlatan Ertan, Peru, Şili ve Ekvador'dan gelen siparişlerle Güney Amerika pazarında da iyi durumda olduklarını kaydetti.

Kuzey Afrika ve Avrupa pazarları için de rakamların geçen yılın önünde seyrettiğine işaret eden Ertan, ABD'nin ikinci kez gümrük vergisi kararı uygulaması nedeniyle bu pazarda duraklama yaşandığını ifade etti.

Ertan, Türk demir çelik ve alüminyum ürünleri için ilk olarak haziran ayında gümrük vergisi artırma kararı alan ABD'ye ihracatın artarak devam ettiğini ancak 13 Ağustos'ta alınan ikinci gümrük vergisi kararının satışları durma noktasına getirdiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"ABD Başkanı Trump'ın aldığı vergi kararı ve bu pazarın sektör için önemine ilişkin kamuoyunda abartılı yorumlar yapıldı. Türk demir çelik sektörü için ABD, 1,9 milyon tonluk bir pazar. Çok önemli bir rakam değil, bunu her halükarda başka pazarlara satabiliriz. Zaten demir çelik ihracatında da bir aksama yok. ABD'nin boşluğunu dolduracak şekilde bir seyir izliyoruz şu anda."

- Yarım kalan projeler

Birlik Başkanı Ertan, son günlerde iç piyasa siparişlerinde de hareketliliğin başladığına dikkat çekti.

Kurdaki ani iniş çıkışlar nedeniyle yatırımcının bir süredir beklemeyi tercih ettiğini kaydeden Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç piyasada da kurun dengelenmeye başlamasıyla birkaç gündür talep oluşmaya başladı. Bu sevindirici bir gelişme. Satışlarda tekrar yavaş yavaş canlanma var. Yarım kalan projelerin devam etmesinden kaynaklanan bu talebin kur stabilize olduğu sürece yeni projelere başlanmasıyla daha da artacağını düşünüyoruz. Demir çelikte bir kıpırdanma var. Ben sektör açısından bir sorun görmüyorum. Kapasite kullanımında sektörün geçen yılın rakamlarının üzerine çıkmasını bekliyoruz."

- Vergi kararı rakamlara yansımadı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, çelik ürünlerinde ocak - ağustos dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 9 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında da ihracat yüzde 43 artışla 1 milyar 210 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Sektörün en büyük pazarları olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bu yıl yüzde 63 artışla 4 milyar 33 milyon dolar, Afrika'ya yüzde 33 artışla 1 milyar 257 milyon dolar, Ortadoğu ülkelerine yüzde 11,5 artışla 1 milyar 606 milyon dolarlık çelik ürünü satıldı.

Bu dönemde gümrük vergilerinin artırılması sonucu ABD'ye yapılan ihracat yüzde 10 düşüşle 374 milyon dolara geriledi.

Uzak Doğu ülkelerine ise yüzde 35 gerilemeyle 195 milyon dolar ihracat yapılmasına rağmen ağustos ayındaki satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 8 kat artarak 35 milyon dolara ulaştı.

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