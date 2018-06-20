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GRAFİKLİ - Doğu ve Güneydoğu'nun 5 aylık ihracatı yüz güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği sorumluluğundaki 17 ilden, yılın ilk 5 ayında 748 milyon 249 bin dolarlık ihracat yapıldı - DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar: - "Geçen yıla göre 5 aylık dönemde yüzde 3'lük artışımız var ve bu artış devam ediyor. Genel olarak ihracatımızın en büyük kısmı sanayi ürünlerinden, geriye kalan kısmı tarımsal ürünlerle madencilik sektörlerinden. En fazla ihracatı Irak'a yapıyoruz. Irak, bölgemize yakın olması sebebiyle bizim için önemli bir pazar"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden, ocak-mayıs döneminde 748 milyon 249 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 5 ayında Birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım ve madencilik sektöründe artış gösterdi. DAİB üyelerinin sadece mayıs ayı ihracatı ise 153 milyon 703 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk 5 ayında 112 milyon 352 bin dolarlık tarım ürünleri, 29 milyon dolarlık madencilik sektörü ürünleri ihracatı yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 6,8'lik artışla 120 milyon 10 bin, madencilik sektöründe yüzde 28,6'lık artışla 37 milyon 305 bin dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu dönemde birlik üyelerinin ihracatının 590 milyon dolarlık kısmını ise sanayi ürünleri oluşturdu.

İller bazında bakıldığında Şırnak'tan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 123 milyon, Hakkari'den yüzde 43'lük artışla 18 milyon, Erzurum'dan yüzde 12'lik artışla 7,4 milyon, Erzincan'dan yüzde 51 artışla 5 milyon, Batman'dan yüzde 6'lık artışla 5,5 milyon ve Bitlis'ten yüzde 200 artışla 3,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

- En fazla ihracat Irak'a

Bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü.

Söz konusu 5 ayda Irak'a 180 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 53 milyon dolarla İran, 52 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan ve 33 milyon dolarla Almanya takip etti.

DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu, yıl sonunda daha fazla yükseliş olacağını söyledi. Karapınar, 2018 yılının ihracatta rekorların kırılacağı yıl olacağını ifade etti.

Karapınar, "Geçen yıla göre 5 aylık dönemde yüzde 3'lük artışımız var ve bu artış devam ediyor. Genel olarak ihracatımızın en büyük kısmı sanayi ürünlerinden, geriye kalan kısmı tarımsal ürünler ile madencilik sektörlerinden. Birlik olarak konum itibarıyla büyük pazarlara komşuyuz. En fazla ihracatı Irak'a yapıyoruz. Irak, bölgemize yakın olması sebebiyle bizim için önemli bir pazar." dedi.

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