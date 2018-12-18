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GRAFİKLİ - Doğudan 11 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin sorumluluk sahasındaki 17 ildeki firmalarca bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyar 623 milyon dolarlık ihracat yapıldı - DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: - "İhracatçılarımızla çeşitli ülkelere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin meyvelerini almaya başladık. Hedefimizi daha çok ülkeye giderek daha çok ihracatçıyı buluşturup ihracatı artırmak üzerine kurduk"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk sahasındaki 17 ildeki firmalar tarafından bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyar 623 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-kasım döneminde birliğin faaliyet gösterdiği Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemdeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla madencilik ve tarım sektöründe artış gösterdi.

DAİB'in sadece kasım ihracatı ise 173 milyon 520 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde tarım ürünlerinde 245 milyon 715 bin dolarlık, madencilik sektöründe ise 73 milyon dolarlık ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yıl aynı dönemde tarımda yüzde 9,6 artışla 269 milyon 383 bin dolarlık, madencilik sektöründen yüzde 4 artışla 76 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Söz konusu dönemde birlik üyelerinin ihracatının 1 milyar 276 milyon dolarlık kısmını ise sanayi ürünleri oluşturdu.

Birliğin bu yılın 11 aylık döneminde sanayi ürünü ihracatında ilk sırayı 212 milyon dolar ile makine sektörü alırken, bunu 198 milyon dolar ile kimya sektörü izledi.

Aynı dönemde hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinden 180 milyon dolarlık satış yapan DAİB üyesi firmalar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden söz konusu dönemde 132 milyon 221 bin dolarlık, tarım ürünlerinden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 40 milyon 621 bin dolarlık, yaş meyve ve sebzeden 43 milyon 545 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 19 milyon 636 bin dolarlık ihracat yaptı.

- En çok ihracat Irak'a

Birliğin ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 403 milyon dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 117 milyon dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 90 milyon dolar ile İran, 80 milyon dolar ile Almanya izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 170 ülkeye ihracat yaptıklarını, dış satımı artırmak için Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projesi ve sektörel heyetler ile yurt dışına ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kasım ayında ihracat artışı yakaladıklarını anlatan Tanrıver, "Göreve geldiğimizden beri oturan bir birlik değil, çalışan birlik mantığıyla hareket ediyoruz. İhracatçılarımızla çeşitli ülkelere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin meyvelerini almaya başladık. Hedefimizi daha çok ülkeye gidip, daha çok ihracatçıyı buluşturarak ihracatı artırmak üzerine kurduk." dedi.

Tanrıver, birlik olarak ocak-kasım döneminde 1 milyar 623 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, en çok makine, sanayi ve kimya sektöründen ihracat yaptıklarını ifade etti.

- Ülkenin hedefleri için gece gündüz çalışıyoruz

Ülke olarak söz konusu dönemde en çok ihracatı ise Irak'a gerçekleştirdiklerini kaydeden Tanrıver, şöyle devam etti:

"Ülkenin 2023 hedefleri kapsamında gece gündüz demeden çalışıyoruz. En büyük pazarımız Irak. Irak'ta bazı sıkıntılar var, gümrük kapılarında çifte gümrüklendirmelerde sıkıntılarımız var. Irak, İran, Azerbaycan ve Gürcistan ile iş birliklerimizi artırırsak ve bu sorunlar bittikten sonra inşallah hedeflerimizi yakalayacağız. Sanayi ürünleri genellikle lokomotif ve teknoloji ürünleridir. Komşu ülkelerimizin tercihleri arasında en çok sanayi ürünleri yer alıyor. Komşu ülkelerimizin sanayi ürünleri ihtiyacını Türkiye olarak karşılıyoruz."

Tanrıver, sanayi ürünlerinin yanı sıra söz konusu ülkelere mobilya ve diğer ürün alanlarında da ihracatı artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, üretim olmadan ihracatın olmayacağını söyledi.

DAİB'in Doğu Anadolu Bölgesi'ne yakın ve komşu ülkeler ile ciddi pazar potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Tanrıver, "Üreteceğimiz malzemeleri satacak imkanımız var. Yeter ki bölgemize yatırım yapılsın. Özümüze dönmemiz lazım, tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerinde aktif hale gelmemiz lazım. Üretim yaptığımız sürece malımızı satacak pazar kesinlikle buluruz. Bu konuda ihracatçılarımızın endişesi olmasın." diye konuştu.

Tanrıver, bölgedeki bütün tüccar, iş adamı ve küçük meslek gruplarını ihracatla tanıştırmayı hedeflediklerini de kaydederek, ihracatçıları her zaman desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
11 aylık ihracat DAİB erzurum

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