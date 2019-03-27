GRAFİKLİ - Döviz kurlarının hassas noktası swap piyasaları

Geçen haftanın son işlem gününde azalan küresel risk iştahı ile başlayan dolar kurundaki değerlenme, zarar kes (stop-loss) emirlerinin çalışması ve kısa vadeli al-sat işlemleri ile kazanç arayan traderların Türk lirasında kısa pozisyon (TL sat-dolar al) açmalarının etkisiyle hızlanmış ve yüzde 6'ya ulaşmıştı. Geçen haftayı 5,7750 seviyelerinden kapatan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hızlı ve yerinde hamleleri ile düşüşe geçerek iki işlem gününde yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 5,30 seviyelerine indi.

Londra'da swap yani döviz takas işlemlerinin barometresi olarak tanımlanabilecek piyasada kısa vadeli faizler, para birimlerinin ait oldukları ülkelerin faizi ve risk priminin yanı sıra arz-talep dengesi ile de şekilleniyor.

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Swap yani döviz takas işlemlerinin gerçekleştirildiği Londra piyasasında, artan Türk lirası maliyeti ve azalan likidite ile basınç yükselirken, spekülatif talebin azalması döviz kurlarındaki gerilemeyi destekledi.

TCMB, cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 27'ye kadar çıkarabilecek pencereyi aralarken, swap işlemlerinde limiti artırdı ve Türk lirası karşılığı döviz depo ihalesi açmadı.

Bu adımların ardından Londra swap piyasasında TL'nin maliyeti hızla yükselirken, traderlar TL'ye karşı yeni kısa pozisyon açamadıkları gibi daha önce açtıkları pozisyonları da zarar etmemek için kapatmak zorunda kaldı.

Londra piyasasında Türk lirası kısa pozisyonunu kapatmak isteyen traderların talepleri ve daralan likidite, derinliğe sahip olmayan swap piyasasında TL için uygulanan gecelik faizlerin yüzde 500'ü aşmasına neden oldu. Swap piyasasında TL maliyetinin tarihi zirvelere yükselmesi dolar kuruna olan spekülatif talebi sonlandırdı ve dolar/TL'nin 5,30-5,40 bandında dengelenmesine katkıda bulundu.

- Swap faizi, piyasasının yapısı gereği kısa vadeli bir gösterge

Swap, dolar ve TL açısından bakıldığında kısaca, elinde TL olan yatırımcılarla, elinde dolar olan yatırımcıların birbirlerine belli bir vade için bu TL ve dolarları ödünç vermeleri ve vade sonunda faiziyle birlikte geri almaları olarak tanımlanabilir. Burada para birimlerine ilişkin faiz oranları, ülke dinamikleri ve fonlama maliyetleri nedeniyle farklılık gösteriyor. Bu faiz oranları normal şartlarda ait olduğu ülkenin fonlama faizine yakın seviyelerde oluşurken, arz-talep dengesizliği durumunda özellikle kısa vadeli swap faizlerinde çok faklı seviyelerde oluşabiliyor.