GRAFİKLİ - Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,71 ile erkek botu, yüzde 30,47 ile domates, yüzde 21,26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20,98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19,20 ile etek, yüzde 19,18 ile kuru üzüm, yüzde 18,96 ile sabun yer aldı.

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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,38 ile salatalık, yüzde 14,01 ile muz, yüzde 12,43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5,90 ile havuç, yüzde 5,85 ile mücevher, yüzde 4,68 ile elma, yüzde 4,39 ile otel ücreti izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Değişim oranı (Yüzde)Kaban anorak tipi (çocuk için)

41,21Kazak (kadın için)

40,64Erkek mont

40,16Bot (erkek için)

30,71Domates

30,47Pardösü (kadın için)

21,26Çocuk spor kazağı

20,98Etek

19,20Kuru üzüm

19,18Sabun

18,96Gömlek (kadın için)

18,84Kargo gönderme ücreti

16,03Salça

14,10Tahin

13,89Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri

12,78Dolmalık biber

12,40Bebek bezi

11,59Tıraş malzemeleri

11,36Elektrik ücreti

9,00Doğal gaz

8,92Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: