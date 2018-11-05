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GRAFİKLİ - Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,14 ile limon geldi

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,71 ile erkek botu, yüzde 30,47 ile domates, yüzde 21,26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20,98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19,20 ile etek, yüzde 19,18 ile kuru üzüm, yüzde 18,96 ile sabun yer aldı.

- En çok limon ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,38 ile salatalık, yüzde 14,01 ile muz, yüzde 12,43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5,90 ile havuç, yüzde 5,85 ile mücevher, yüzde 4,68 ile elma, yüzde 4,39 ile otel ücreti izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Değişim oranı (Yüzde)Kaban anorak tipi (çocuk için)
41,21Kazak (kadın için)
40,64Erkek mont
40,16Bot (erkek için)
30,71Domates
30,47Pardösü (kadın için)
21,26Çocuk spor kazağı
20,98Etek
19,20Kuru üzüm
19,18Sabun
18,96Gömlek (kadın için)
18,84Kargo gönderme ücreti
16,03Salça
14,10Tahin
13,89Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri
12,78Dolmalık biber
12,40Bebek bezi
11,59Tıraş malzemeleri
11,36Elektrik ücreti
9,00Doğal gaz
8,92Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler Değişim oranı (Yüzde) LPG dolum ücreti
-0,28Konserveler
-0,33Nohut
-0,58Kesme şeker
-0,64Otomobil (benzinli)
-1,60Şehirler arası otobüs ücreti
-2,40Yatak (çift kişilik)
-2,95Araba kiralama ücreti
-3,53Yemek odası takımı
-3,57Otomobil (dizel)
-4,09Set üstü ocak
-4,10Bilgisayar
-4,37Otel ücreti
-4,39Elma
-4,68Mücevher (altın)
-5,85Havuç
-5,90Uçak bileti ücreti
-12,43Muz
-14,01Salatalık
-19,38Limon
-29,14

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)
Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)
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