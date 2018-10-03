GRAFİKLİ - Eylül ayının zam şampiyonu domates

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,30 ile domateste oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında domatesi, yüzde 31,82 ile sivri biber, yüzde 31,36 ile bilgisayar izledi.
Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 29,12 ile salça, yüzde 25,45 ile yazım ve çizim kağıtları, yüzde 24,89 ile fırınlı ocaklar, yüzde 24,38 ile ütü, yüzde 23,95 ile patlıcan, yüzde 22,33 ile hazır perde (takmatik), yüzde 20,24 ile bulaşık makinesi yer aldı.
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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,53 ile limonda gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,46 ile balık, yüzde 11,37 ile havuç, yüzde 10,58 ile elma, yüzde 8,47 ile kuru soğan, yüzde 8,15 ile patates, yüzde 7,04 ile nohut, yüzde 7,02 ile araba kiralama ücreti izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Domates
35,30Sivri biber
31,82Bilgisayar
31,36Salça
29,12Yazım ve çizim kağıtları
25,45Fırınlı ocaklar
24,89Ütü
24,38Patlıcan
23,95Perde hazır (takmatik)
22,33Bulaşık makinesi
20,24Çamaşır makinesi
19,74Üzüm
19,73Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
18,98Fırın
18,38Bebek maması (toz karışım)
18,20Badem içi
17,78Kombi
17,77Okul defteri
17,43Servis ücreti
17,21Otomobil (benzinli)
15,84
Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Değişim oranı (yüzde) Çay
0,72 Su faturası
0,60 Özel lise ücreti
0,35 Tahıl gevreği
0,31 Kesme şeker
0,25 Toz şeker
0,05 Terlik (kadın için)
0,03 Zeytin
-0,06 Metro ücreti
-0,13 Antep fıstığı
-0,26 Sakatat
-0,59 Tişört (erkek için)
-3,36 Araba kiralama ücreti
-7,02 Nohut
-7,04 Patates
-8,15 Kuru soğan
-8,47 Elma
-10,58 Havuç
-11,37 Balık
-13,46 Limon
-28,53
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