GRAFİKLİ - Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük muhafaza ekiplerince, bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarla 1,4 milyar liralık kaçakçılık önlendi.
AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmadı.
Gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından temmuz ayı sonuna kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, akaryakıt, araç, gıda, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu yüksek miktarda kaçak eşyaya el konuldu.
Yaklaşık 3 bin operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilmeye çalışıldığı için el konulan eşyaların toplam değeri 1 milyar 423 milyon 726 bin lirayı buldu.
Gümrüklerde yaklaşık 78 milyon 545 bin lira değerinde akaryakıt, 158 milyon 873 bin lira değerinde araç, 152 milyon 775 bin lira değerinde çeşitli eşya ve 109 milyon 400 bin lira değerinde tekstil ürünü ele geçirildi.
Ülkeye girişine izin verilmeyen eşyalar arasında yaklaşık 42 milyon 900 bin lira değerinde tıbbi ürün, 38 milyon 697 bin liralık makine aksamı ve yedek parça, 30 milyon 495 bin lira değerinde elektronik eşya, 17 milyon 542 bin liralık değerli maden, 17 milyon 97 bin lira değerinde döviz ve 5 milyon 473 bin lira değerinde zirai ürün yer aldı.
Söz konusu dönemde 281 bin 722 lira değerinde kaçak silah ve mühimmat, 90 milyon 869 bin lira değerinde tütün ve alkol ele geçirildi.
Gıda kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli tedbirleri hayata geçiren gümrük muhafaza ekipleri, bu dönemde 46 milyon 290 bin liralık kaçak gıdaya da geçit vermedi.
Öte yandan, bu dönemde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bu yıl temmuz sonu itibarıyla önlenen kaçakçılığın bazı sektörlere göre dağılımı şöyle (lira):
Eşya Grubu Olay Sayısı Miktar Değer Akaryakıt (kilogram) 110 16.166.835 78.545.149 Araç (adet) 174 968 158.872.732 Çeşitli Eşya 372 29.664.689 152.775.288 Değerli Maden 42 267.935 17.542.075 Döviz 24 1.035.377 17.097.302 Elektrik-Elektronik (adet) 265 299.211 30.495.272 Gıda (kilogram) 117 16.792.224 46.290.349 Kimyevi Madde (kilogram) 5 143.372 1.427.917 Makine Aksamı ve Yedek Parça 133 1.459.222 38.696.998 Sahte Evrak (adet) 44 97 2.765 Silah-Mühimmat 13 5.163 281.722 Tarihi Eser (adet) 6 45 90.201 Tekstil 183 12.782.654 109.399.627 Tıbbi Ürün 137 646.103 42.899.950 Tütün-Alkol 1.164 43.089.744 90.868.911 Zirai Ürün (adet) 39 490.868 5.473.261 Uyuşturucu (kilogram) 180 4.141,344 632.967.006 Toplam 3.008 1.423.726.525
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