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GRAFİKLİ - Haziran ayının zam şampiyonu kuru soğan

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:21 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6,66 ile etek geldi

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57,28 ile sivri biber, yüzde 50,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 35,32 ile limon, yüzde 32,27 ile internet ücreti, yüzde 23,59 ile domates, yüzde 14,99 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,84 ile yeşil soğan yer aldı.

- En çok etek ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüş ise yüzde 6,66 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 6,31 ile kadın gömleği, yüzde 4,87 ile kadın ceketi, yüzde 4,15 ile kolonya, yüzde 3,41 ile kadın tişörtü, yüzde 3,39 ile oyun konsolu, yüzde 3,17 ile taze fasülye, yüzde 2,95 ile eşarp izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Kuru soğan

82,53Patates

63,34Havuç

57,72Sivri biber

57,28Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

50,23Limon

35,32İnternet ücreti

32,27Domates

23,59Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

14,99Yeşil soğan

14,84Elma

12,49Bilgisayar

9,13Ütü

9,07Tavuk eti

8,95Şehirlerarası otobüs ücreti

8,31Fırın

7,51Salatalık

6,87Çamaşır makinesi

6,67Uçak bileti ücreti

6,51Bulaşık makinesi

6,03Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Pijama (kadın için)

-0,45Bebek pijaması

-0,55Zeytinyağı

-1,11Ayakkabı (erkek için)

-1,29Gömlek (erkek için)

-1,39Nohut

-1,40Diğer kitaplar (edebi kitaplar)

-1,66Ayakkabı (kadın için)

-2,02Krem peynir

-2,54Elbise

-2,65Ayakkabı (çocuk için)

-2,70Tişört (erkek için)

-2,86Eşarp

-2,95Taze fasulye

-3,17Oyun konsolu

-3,39Tişört (kadın için)

-3,41Misafir kolonyası

-4,15Ceket (kadın için)

-4,87Gömlek (kadın için)

-6,31Etek

-6,66

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