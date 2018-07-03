GRAFİKLİ - Haziran ayının zam şampiyonu kuru soğan

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.
Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57,28 ile sivri biber, yüzde 50,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 35,32 ile limon, yüzde 32,27 ile internet ücreti, yüzde 23,59 ile domates, yüzde 14,99 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,84 ile yeşil soğan yer aldı.
- En çok etek ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüş ise yüzde 6,66 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 6,31 ile kadın gömleği, yüzde 4,87 ile kadın ceketi, yüzde 4,15 ile kolonya, yüzde 3,41 ile kadın tişörtü, yüzde 3,39 ile oyun konsolu, yüzde 3,17 ile taze fasülye, yüzde 2,95 ile eşarp izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Kuru soğan
82,53Patates
63,34Havuç
57,72Sivri biber
57,28Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
50,23Limon
35,32İnternet ücreti
32,27Domates
23,59Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
14,99Yeşil soğan
14,84Elma
12,49Bilgisayar
9,13Ütü
9,07Tavuk eti
8,95Şehirlerarası otobüs ücreti
8,31Fırın
7,51Salatalık
6,87Çamaşır makinesi
6,67Uçak bileti ücreti
6,51Bulaşık makinesi
6,03Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Pijama (kadın için)
-0,45Bebek pijaması
-0,55Zeytinyağı
-1,11Ayakkabı (erkek için)
-1,29Gömlek (erkek için)
-1,39Nohut
-1,40Diğer kitaplar (edebi kitaplar)
-1,66Ayakkabı (kadın için)
-2,02Krem peynir
-2,54Elbise
-2,65Ayakkabı (çocuk için)
-2,70Tişört (erkek için)
-2,86Eşarp
-2,95Taze fasulye
-3,17Oyun konsolu
-3,39Tişört (kadın için)
-3,41Misafir kolonyası
-4,15Ceket (kadın için)
-4,87Gömlek (kadın için)
-6,31Etek
-6,66
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