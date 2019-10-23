GRAFİKLİ - İhraç edilen 100 araçtan 40'ı Kocaeli'den

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk otomotiv sanayisinin ocak-eylül dönemindeki dış satışlarının yüzde 40'ını Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü ocak-eylül döneminde traktör dahil 1 milyon 73 bin 862 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 415 bin 425 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 39'unu oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 90'ına denk gelen 374 bin 207'sinin varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.