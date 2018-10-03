GRAFİKLİ - Isı yalıtımıyla gazdan 1 milyar dolarlık tasarruf mümkün

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA/MURAT TEMİZER - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de 5,6 milyon konutun ısı yalıtımı yapılabilecek özellikte olduğunu belirterek, "Bu konutların tümünde ısı yalıtımı yapılırsa, 3 milyar metreküplük bir doğalgaz tasarrufu sağlanabilir. Bu da yıllık 1 milyar dolarlık gaz ithalatının önlenmesi demek. Konut başı tasarruf ise yıllık 850 lirayı buluyor." dedi.

AA muhabirine kışa girerken doğalgazda tasarruf sağlamanın yollarına ilişkin bilgi veren Arslan, Türkiye'de en büyük verimlilik kaynağının binalarda ısı yalıtımı yapılması olacağını söyledi.

Isı yalıtımının hem ısıtmada hem de soğutmada çok faydalı olduğuna işaret eden Arslan, yalıtımın yüzde 30-40 seviyesinde bir tasarruf sağladığını dile getirdi.

Arslan, Türkiye'de şu anda 22 milyon konut bulunduğunu ve son yapılan çalışmaya göre 5,6 milyon konutun ısı yalıtımı yapılabilecek düzeyde olduğunu aktardı.

Yıllık 300 bin konutun ısı yalıtımının yapılması yönünde bir yaklaşım bulunduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu: