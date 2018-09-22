GRAFİKLİ- İşleri aynı kazançları farklı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de aynı meslek grubundaki kadın ve erkeklerin yıllık ortalama iş gelirlerindeki farklılık dikkati çekti. Tarım sektöründe çalışan erkekler yılda 19 bin 293 lira, kadınlar ise 10 bin 65 lira kazanıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de kişinin zamanını en çok geçirdiği işten elde ettiği geliri ifade eden yıllık ortalama esas iş geliri 2008'de 10 bin 922 lira iken bu miktar geçen yıl itibarıyla 28 bin 299 liraya çıktı. Yıllık ortalama esas iş gelirlerindeki artış 10 yılda yüzde 159 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde yıllık ortalama iş geliri 2008'de 11 bin 542 lira iken geçen yıl itibarıyla 29 bin 742 liraya çıktı. Bu dönemde kadınların yıllık ortalama iş geliri de 8 bin 400 liradan 24 bin 3 liraya yükseldi. Buna karşın, erkeklerin yıllık ortalama esas iş gelirinin kadınlara göre yaklaşık yüzde 20 fazla olması dikkati çekti.

Türkiye'de bir yöneticinin yıllık ortalama kazancı 2017 itibarıyla 72 bin 707 lira olarak kayıtlara geçti. Erkek yönetici için bu rakam 74 bin 975 lirayı bulurken, kadın yönetici için ise 62 bin 450 lirayla erkek meslektaşlarının 12 bin 525 lira gerisinde kaldı.