GRAFİKLİ - İstanbul-İzmir arasında kısalan yol tasarrufu artıracak

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki kent arasındaki seyahat süresi 3,5 saata düşerken, iş seyahatlerinde otoyolu kullanan bir otomobil için zaman tasarrufu tutarı 228 lira, akaryakıt tüketim tasarruf tutarı 76 lira olmak üzere toplamda 304 lira tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce YİD modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu, birçok alanda tasarruf sağlanmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Devlet tarafından yeni finansman kaynağı olarak kullanılmaya başlanan YİD modeliyle "özel sektör dinamizmi, kamu deneyimi ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteği bir araya getirilerek risk paylaşımı" sağlanıyor.

Geleneksel finansman yöntemleriyle otoyol projeleri 7-20 yıl arasında tamamlanırken, YİD modeliyle projeler 5 yıldan daha kısa sürede bitirilerek hizmete açılıyor. YİD modeliyle finanse edilen otoyol projelerinde, "kamunun verdiği garanti miktarlarıyla gerçekleşen gelir miktarlarının karşılaştırılması yerine bu projelerin, milli bütçeyle yapılmasıyla ne kadar sürede hizmete açılacağının ve erken hizmete açılmasından dolayı kamuya getirdiği yararların dikkate alınması gerektiği" belirtiliyor.