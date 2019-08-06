FİNANS

GRAFİKLİ - İstanbul-İzmir arasında kısalan yol tasarrufu artıracak

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki kent arasındaki seyahat süresi 8,5 saatten 3,5 saata düşerken, iş seyahatlerinde otoyolu kullanan bir otomobil için zaman tasarrufu tutarı 228 lira, akaryakıt tüketim tasarruf tutarı 76 lira olmak üzere toplamda 304 lira tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor - Otoyola trafik kayması nedeniyle devlet yollarının periyodik bakım giderlerinde yıllık 35 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor - Karbondioksit salımında otomobil başına 26 kilogram, tüm taşıt cinsleri itibarıyla toplamda yıllık 375 bin ton azalma olacağı tahmin ediliyor - Otoyolun işletme süresi boyunca yıllık ortalama 6 bin 100 kişinin bakım işletme hizmetlerinde istihdam edilmesi öngörülüyor

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki kent arasındaki seyahat süresi 3,5 saata düşerken, iş seyahatlerinde otoyolu kullanan bir otomobil için zaman tasarrufu tutarı 228 lira, akaryakıt tüketim tasarruf tutarı 76 lira olmak üzere toplamda 304 lira tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce YİD modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu, birçok alanda tasarruf sağlanmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Devlet tarafından yeni finansman kaynağı olarak kullanılmaya başlanan YİD modeliyle "özel sektör dinamizmi, kamu deneyimi ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteği bir araya getirilerek risk paylaşımı" sağlanıyor.

Geleneksel finansman yöntemleriyle otoyol projeleri 7-20 yıl arasında tamamlanırken, YİD modeliyle projeler 5 yıldan daha kısa sürede bitirilerek hizmete açılıyor. YİD modeliyle finanse edilen otoyol projelerinde, "kamunun verdiği garanti miktarlarıyla gerçekleşen gelir miktarlarının karşılaştırılması yerine bu projelerin, milli bütçeyle yapılmasıyla ne kadar sürede hizmete açılacağının ve erken hizmete açılmasından dolayı kamuya getirdiği yararların dikkate alınması gerektiği" belirtiliyor.

Yatırımın gerçekleştirilmesi ve işletme aşamalarında özel sektörün hızlı karar alabilme ve ileri teknoloji kullanma yeteneği, projelerin daha etkin ve verimli işletilmesini sağlarken, projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi akaryakıt, zaman tasarrufu, sürüş konforu, trafik güvenliği ve istihdamın da aralarında bulunduğu sosyo-ekonomik katkı ile rekabet gücü ülkeye katkıda bulunuyor.

YİD kapsamındaki projeler işletme süresi bitiminde her türlü bakımı yapılarak kamuya devredileceğinden, projenin kalan ekonomik ömrü boyunca elde edilecek gelirler, kamunun bütçe dengesine katkı sağlayacak.

Garanti ödemeleri, projelerin finansal yapılabilirliği ile alınan kredilerin geri ödeme süresi dikkate alınarak tespit edilirken, işletme süresinin ilk yıllarında bu kapsamda tüm dünyada benzer projelerde olduğu gibi belirli miktarlarda garanti ödemesinin yapılması gerekiyor.

- İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ön plana çıkan özellikleri

Devlet yolunda gerçekleşen işletme hızları incelendiğinde güzergah üzerindeki yaklaşık 304 hemzemin kavşak ve ayrılma-katılma şeritleri ile devlet yolunun hizmet verdiği alanlardaki yaya geçitleri, okul geçitleri gibi yasal zorunluluklar sebebiyle işletme hızları yer yer saatte 15-20 kilometreye kadar düşüyor, bu nedenle kent geçişlerinde kesintisiz trafik akışının sağlanması mümkün olmuyor. Bu kapsamda İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kullanılması durumunda iş seyahatlerinde bir otomobil için zaman tasarrufu tutarı 228 lira, akaryakıt tüketim tasarruf tutarı 76 lira olmak üzere toplam zaman ve akaryakıt tasarruf tutarının 304 lira olacağı tahmin ediliyor.

Yapım aşamasında 8 bin 600 kişi istihdam edilen projenin işletme süresi boyunca ise yıllık ortalama 6 bin 100 kişinin bakım işletme hizmetlerinde istihdam edilmesi öngörülüyor.

Otoyola trafik kayması sebebiyle mevcut devlet yolu güzergahını kullanan trafiğin azalması sonucunda devlet yollarının periyodik bakım giderleri azalacak. Böylece mevcut devlet yollarına yapılacak periyodik bakım harcamalarında ortalama olarak yıllık 35 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Erişim kontrollü otoyollarda ölümlü ve yaralanmalı kaza riski devlet yollarıyla kıyaslandığında en az 2 kat daha düşük olduğu görülürken, ayrıca şehir geçişlerinde trafiğin otoyola kayması nedeniyle kent merkezlerinde gürültü kirliliği önemli miktarda azalacak.

Otoyolun kullanılmasıyla karbondioksit salımında otomobil başına 26 kilogram, tüm taşıt cinsleri itibarıyla toplamda yıllık 375 bin ton azalma olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun alternatifi olan devlet yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında ücretsiz olarak hizmet veriyor. Vatandaşlar kendi tercihlerine bağlı olarak bu yolu kullanabiliyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Bakan Albayrak: Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiBakan Albayrak: Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi
MB - Tüketici fiyatlarında üretici fiyatları kaynaklı baskılar azaldıMB - Tüketici fiyatlarında üretici fiyatları kaynaklı baskılar azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul-İzmir Otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü yap-işlet-devret (YİD) modeli YİD)

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Telefonunuz kapanabilir

Binlerce kişiye önemli uyarı! Telefonunuz kapanabilir

Konut kredisine iki günde rekor talep

Konut kredisine iki günde rekor talep

Tek depoda 50 lira tasarruf ettiriyor

Tek depoda 50 lira tasarruf ettiriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPMG: Bankacılık sektörü ilk altı ayda iyi bir sınav verdi

KPMG: Bankacılık sektörü ilk altı ayda iyi bir sınav verdi

LASİAD: Mikro ihracat uygulaması ticareti kayıt altına alacak

LASİAD: Mikro ihracat uygulaması ticareti kayıt altına alacak

Bakan Albayrak: Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi

Bakan Albayrak: Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi

MB - Tüketici fiyatlarında üretici fiyatları kaynaklı baskılar azaldı

MB - Tüketici fiyatlarında üretici fiyatları kaynaklı baskılar azaldı

MB - Enflasyonda yükselişte vergi indirimlerinin sona ermesi etkili oldu (2)

MB - Enflasyonda yükselişte vergi indirimlerinin sona ermesi etkili oldu (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.