GRAFİKLİ - Japonya nükleerden elektrik üretimini artırıyor

HÜSEYİN ERDOĞAN - Dünyada geçen yıl bir önceki yıla göre nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke, yüzde 64,9 ile Japonya oldu. Japonya'da 2017'de nükleer enerjiden sağlanan elektriğin tüketim miktarı 6,6 milyon ton petrol eşdeğeri olarak hesaplandı.

AA muhabirinin "BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, 2017'de dünyadaki toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'u nükleer enerjiden karşılandı. Dünya genelinde nükleer enerji santrallerinden üretilen elektrik miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,1 arttı ve 596 milyon 400 bin ton petrol eş değerine ulaştı.

Fukuşima santralinde gerçekleşen kazadan sonra nükleer enerjiden elektrik üretimini kademeli olarak azaltan ve 2014 yılında tamamen durduran Japonya, 2015'te nükleer enerji santrallerini yeniden devreye alarak nükleer enerjiden yaranlanmaya başladı.

Dünya genelinde nükleerden elde edilen elektriğin tüketimini geçen yıl bir önceki yıla göre en çok artıran ülke Japonya oldu. Ülkede nükleer enerjiden karşılanan elektrik miktarı yüzde 64,9 artışla 6,6 milyon ton petrol eş değerine yükseldi.