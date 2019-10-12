FİNANS

GRAFİKLİ - Kaliteli Türk narı ihracatı artacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Geçen yıl yaklaşık 115 milyon dolarlık dış satımın yapıldığı narda 2019'da ise 125 milyon dolarlık ihracat hedeflendi - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "Verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiğimiz narda bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017'de 96 milyon 715 bin dolarlık nar ihracatına imza attı.

Geçen yıl ise Rusya pazarının güçlenmesiyle nar ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 115 milyon dolara yükseldi.

Bu sezon kalitesiyle ön plana çıkan Türk narında ihracatın 2019'u 125 milyon dolarla kapatması öngörülüyor.

Ocak-Eylül 2019 verilerine göre, nar ihracatında ilk sırada 10 milyon 758 bin dolarla Rusya yer alıyor. Bu ülkeyi 9 milyon 31 bin dolarla Irak ve 3 milyon 997 bin dolarla Almanya izliyor.

- "Meyveler geç olgunlaştı"

Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon bütün meyve ve sebzenin hava şartlarından dolayı yaklaşık 2 hafta geç olgunlaştığını söyledi.

Bunun da ihracat rakamlarına ilk olarak olumsuz yansıdığını dile getiren Uçak, "Ancak sezon sonunda baktığımızda daha doğru değerlendirme yapabiliriz. Sadece narda değil diğer ürünlerde de aynı durum söz konusu." diye konuştu.

Geçen yıl 115 milyon dolarlık nar ihracatına imza attıklarını dile getiren Uçak, bu üründe ivme kazanmaya başladıklarını vurguladı.

-"68 ülkeye ihracat"

Dış pazarda ülke sayısını da artırmayı amaçladıklarını belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 68 ülkeye ihracatımız var. Bu yılda inşallah iyi olacağını ümit ediyoruz. Narlarımızın kalitesi güzel. Hava şartları çok iyi gidiyor. Tahminimize göre geçen yılın üzerine 10 milyon dolar koyacağız. Uzak Doğu üzerinde çalışmalarımız var. Verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiğimiz narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz."

Uçak, narın kilogramının şu anda tarlada 2 - 2,5 lira civarında satıldığını da kaydetti.

Türkiye'nin 2019 Ocak-Eylül döneminde en çok nar ihracatı yaptığı 5 ülke ise şöyle sıralandı:

ÜLKE

MİKTAR (TON)

RAKAM (BİN DOLAR)

   Rusya Federasyonu  14.631 10.748 Irak 45.460 9.031 Almanya  3.734 3.997 Birleşik Krallık  2.053 2.385 Ukrayna  4.092 2.054 Romanya  1.413 1.309<br><div></div>
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Anahtar Kelimeler:
hedef ihracat nar Uzakdoğu

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