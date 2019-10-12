GRAFİKLİ - Kaliteli Türk narı ihracatı artacak

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017'de 96 milyon 715 bin dolarlık nar ihracatına imza attı.

Geçen yıl ise Rusya pazarının güçlenmesiyle nar ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 115 milyon dolara yükseldi.

Bu sezon kalitesiyle ön plana çıkan Türk narında ihracatın 2019'u 125 milyon dolarla kapatması öngörülüyor.

Ocak-Eylül 2019 verilerine göre, nar ihracatında ilk sırada 10 milyon 758 bin dolarla Rusya yer alıyor. Bu ülkeyi 9 milyon 31 bin dolarla Irak ve 3 milyon 997 bin dolarla Almanya izliyor.

- "Meyveler geç olgunlaştı"

Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon bütün meyve ve sebzenin hava şartlarından dolayı yaklaşık 2 hafta geç olgunlaştığını söyledi.

Bunun da ihracat rakamlarına ilk olarak olumsuz yansıdığını dile getiren Uçak, "Ancak sezon sonunda baktığımızda daha doğru değerlendirme yapabiliriz. Sadece narda değil diğer ürünlerde de aynı durum söz konusu." diye konuştu.