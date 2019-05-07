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GRAFİKLİ - Kanolada ekim alanı katlanarak artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye'de kanola ekim alanı son 2 yılda yüzde 443 artarak 900 bin dekara yükseldi - Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı: - "Özellikle bu sene bir kanola gerçeği yaşıyoruz. Hasat mevsimi yaklaşıyor. Neredeyse her yıl iki katı artan bir üretim söz konusu. Bu yıl 900 bin dekar ekim alanına ulaştık"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Son yıllarda çiftçinin yoğun ilgi gösterdiği kanolada ekim alanlarının büyüklüğü 900 bin dekara ulaştı.

AA muhabirinin Biyodizel Sanayi Derneğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2017'de 165 bin 500 dekar alana kanola ekilerek, 48 bin 200 ton ürün elde edildi.

Ekonomik getirisi bakımından alternatiflerine göre avantajlar sağlayan kanola çiftçinin gözdesi haline gelince, ekim alanı geçen yıl 504 bin dekara yükseldi. 2018'de 118 bin 500 ton kanola üretildi.

Geçen yıl Trakya'da 422 bin dekar, Güney Marmara, Bilecik, Uşak ve Konya'da da 82 bin dekar alanda kanola üretimi yapıldı.

Türk çiftçisi bu sene de kanolaya "devam" dedi. Yine büyük kısmı Trakya'da olmak üzere kanola ekim alanı 900 bin dekara çıktı.

Böylece kanola ekim alanı son 2 yılda yaklaşık yüzde 443 arttı.

Bu yıl üretim miktarının 250 bin tonu bulması bekleniyor.

Türkiye'de 20 yıldır üretilen kanolanın ortalama fiyatı ise ton başına 2 bin 100 lira.

- "Kanola üretiminde atağa geçildi"

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine, kanolanın en önemli kullanım alanının biyodizel sanayi olduğunu söyledi.

Kanolada üretim, ekim ve verim performansını çok yakından takip ettiklerini dile getiren Borovalı, ortaya çıkan rakamların sevindirici olduğunu belirtti.

"Kanola üretiminde atağa geçildi." ifadesini kullanan Borovalı, "Özellikle bu sene bir kanola gerçeği yaşıyoruz. Hasat mevsimi yaklaşıyor. Neredeyse her yıl iki katı artan bir üretim söz konusu. Bu yıl 900 bin dekar ekim alanına ulaştık. 250 bin ton civarında da kanola hasadı bekliyoruz. Buradan 110 bin ton civarında bir ham madde çıkacak, geri kalanı da yem sanayisine küspe olarak gidecek." dedi.

Borovalı, verimin yılda 600-700 kilogram yağış ortalaması bulunan yerlerde çok verimli olduğunu dile getiren Borovalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kanola üretiminin önü çok açık. Biz sektör olarak çiftçiye garanti sunuyoruz. Çiftçinin kanola ekiminden dolayı iyi bir gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Kanola ile alternatiflerine göre yaklaşık 2 kat daha fazla gelir elde ediliyor. Devletin vermiş olduğu desteklemeyi de dahil ettiğimizde çiftçi için güzel sonuçlar ortaya çıkıyor."

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Anahtar Kelimeler:
biyodizel ekim kanola üretim Yağlı Tohumlar

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