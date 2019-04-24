GRAFİKLİ - Kefalette en büyük pay ticaret ve hizmet sektörünün

ZEYNEP KAHVECİ - Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynakları ile Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle oluşturulan kefalet hacminden en yüksek payı ticaret ve hizmet, en az payı elektrik, gaz ve su kaynakları sektörleri aldı.

AA muhabirinin, KGF'nin 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Kurum tarafından, 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde 440 bin 762 firmaya toplam 286 milyar 676 milyon lira tutarında kefalet verildi.

Rapora göre, bu dönemde KGF öz kaynakları ve Hazinenin desteğiyle oluşturulan kefalet hacminden en yüksek payı yüzde 41 ile ticaret ve hizmet sektörü aldı. Söz konusu dönemde sektörden 220 bin 545 firmaya 117 milyar 510 milyon lira tutarında kefalet sağlandı.

Ticaret ve hizmet sektörünü 98 milyar 489 milyon lirayla yüzde 34 paya sahip imalat sanayi ve 33 milyar 618 milyon lirayla yüzde 12 paya sahip inşaat sektörü takip etti.

Kefalet hacminden en düşük payı ise 1 milyar 567 milyon lirayla elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü aldı.

- Kefaletlerin yüzde 72'si KOBİ'lere