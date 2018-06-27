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GRAFİKLİ - Kiraz ihracatı rekora koşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin mayıs sonu itibarıyla miktar olarak yüzde 165 ve değer olarak yüzde 184 artış gösteren kiraz ihracatında bu yıl tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor - Kiraz dış satımında 85 bin tona ve 200 milyon dolara ulaşılacağı öngörülüyor

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bu yıl erken hasadın da etkisiyle hızlı başlayan kiraz ihracatında miktar ve değer açısından tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, kiraz ihracatı mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 184 artışla 18 milyon 935 bin dolardan 53 milyon 869 bin dolara, miktar olarak ise yüzde 165 yükselişle 7 bin 713 tondan 20 bin 404 tona ulaştı.

Bu yıl hızlı başlayan kiraz ihracatının tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşması bekleniyor. Kiraz dış satımında en fazla ihracat 78,7 bin tonla 2016'da gerçekleşmiş ve 182,7 milyon dolar gelir sağlanmıştı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine, kirazda ihracatın iyi gittiğini söyledi.

Kiraz için en önemli zararı dolunun oluşturabileceğini dile getiren Yazgan, "Mevsimsel aşamaları sıkıntısız atlatabilirsek hem ülkemiz hem de çiftçi adına bu yıl için önemli bir ihracat gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

Yazgan, geçen yıl 65 bin ton kiraz ihracatı yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Geçen yıl ürünümüz azdı ve kalitesi çok yüksekti. Bu yıl ürün de bol, kalitesi de gayet iyi. Tek karşılaşabileceğimiz, yağışlar ve dolularla oluşabilecek kalite ve ürün kayıpları. Bu gerçekleşmediği takdirde tahmin ediyorum ki ihracat geçen yıldan fazla olacak. Bu yıl 85 bin ton civarında ihracat gerçekleşebilir. Değer açısından da 200 milyon doları yakalayabiliriz."

Rusya'ya ihracatın iyi gittiğini belirten Yazgan, "Siyasi ortamın yumuşaması dolayısıyla Rusya pazarının rahatlamasının getirebileceği satışlarla birlikte 85 bin tonun üzerine de çıkabiliriz." ifadesini kullandı.

Yazgan, Çin'e yönelik ihracatla ilgili yeni bir güncelleme protokolü üzerinde durulduğuna da işaret ederek, bunun hayata geçmesi durumunda Uzakdoğu pazarlarına daha rahat ulaşabileceklerini söyledi.

2008-2017 döneminde kiraz ihracatı miktar ve tutarları şöyle:

Yıllar Miktar ( bin ton) Değer (milyon dolar) 2008 28,6 115,1 2009 50,9 134,2 2010 64,4 150 2011 46,7 133,5 2012 56,6 159,5 2013 54,7 155,4 2014 50,5 144,3 2015 69,1 122,1 2016 78,7 182,7 2017 65 159

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat kiraz rekor

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