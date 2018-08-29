FİNANS

GRAFİKLİ - Kiraz ihracatında büyük artış

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Avrupa ülkelerinde "Türk kirazı" markasıyla ilgi gören ve beğeniyle tüketilen kirazda ihracat sezonu sona ererken dış satım 76 bin ton, elde edilen gelir ise 161,7 milyon dolar olarak gerçekleşti - İhracat rekorunun kırıldığı 2016'daki 78,7 bin tondan sonra ikinci en yüksek dış satım rakamının yakalandığı bu yıl en fazla kiraz alan ülkeler Rusya ve Almanya oldu - UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan: - "Zor yılda bir ihracat başarısına imza attık"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Kalitesi ve aromasıyla dünya pazarında kendine yer bulan özellikle Avrupa'da "Türk kirazı" markasıyla beğeniyle tüketilen kirazda ihracat, 76 bin ton olarak gerçekleşirken, 161,7 milyon dolarlık gelir sağlandı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sona eren 2018 kiraz ihracat sezonunda dış satım, geçen yıla göre yüzde 27 artışla 59,8 binden 76 bin tona, değer olarak ise yüzde 1,7 yükselişle 159 milyon dolardan 161,7 milyon dolara çıktı.

Rekorun kırıldığı 2016'daki 78,7 bin tondan sonra ikinci en yüksek dış satım rakamının yakalandığı bu yıl değer açısından da ikinci ihracat rekoru kırılmış oldu. Rekor yılı 2016'da 182,7 milyon dolarlık ihracata imza atılmıştı.

Bu sezon Türk kirazına en fazla ilgiyi Rusya gösterdi.

Rusya'ya ihracat yüzde 66,7 artışla 14,5 bin tondan 24,1 bin tona, değer açısından ise yüzde 44,3 yükselişle 21,8 milyondan 31,5 milyon dolara çıktı.

Almanya'ya dış satım ise miktar olarak 23 bin tondan 23,6 bin tona ve 83,9 milyon dolardan 84,4 milyon dolara çıktı. Almanya, giden ürün açısından ikinci sırada bulunsa da elde edilen gelir bakımından ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeden sonra en fazla dış satım, 13,6 bin tonla Irak'a yapıldı ve 3,8 milyon dolarlık gelir sağlandı.

Kiraz ihracatında en fazla artış, yüzde 129,7 ile İngiltere'ye oldu. Bu ülkeye ihracat 473 tondan bin 86 tona çıktı.

- "Zor yıl"da ihracat başarısı

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon kiraz açısından en zor yılın yaşandığını söyledi.

Ani yağışlar ve doluların kirazın yetişme döneminde gerçekleştiğini belirten Yazgan, "Bundan dolayı inanılmaz bir problemle karşı karşıya kaldık. Kiraz sineğiyle mücadele konusunda sıkıntılar yaşadık. Zor yılda bir ihracat başarısına imza attık." diye konuştu.

Yazgan, Türk kirazının Avrupa marketlerinde çok bilinen ve "Türk kirazı" adıyla olarak satılan bir ürün olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl iklimsel koşulları, geçmiş yıllardaki koşullarla aynı yakalayabilmiş olsaydık 76 bin ton, kesinlikle 80 bin tonun üzerine çıkabilirdi. Ürünümüz vardı fakat ihracatçı, Avrupa pazarındaki yerini kaybetmemek açısından nitelik olarak riskli ürünleri ihraç etmek yerine bundan tasarruf etti. O nedenle ihracatta geçmiş yıllardaki rekorumuzu kıramadık. Özellikle İngiltere pazarının bu yıl kiraz talebi arttı. Rusya pazarının hızı, Avrupa'daki yeni pazarlar, İskandinavya pazarına da girişle birlikte Avrupa marketlerinde kirazımızın normal seyri olsaydı bahsettiğimiz rekoru çok daha yukarı çekme şansımız olabilecekti. Maalesef talihsiz bir yıl yaşadık."

Türkiye Tanıtım Grubu organizasyonu kapsamında, Çin'den bir heyetin Bursa'ya gediğini anlatan Yazgan, "Onlara tattırdığımız kirazlar, inanılmaz bir beğeni kazandı. Kirazın fiyatını sorduklarında ben söylemek istemedim. Onlar, bize bir rakam telaffuz etti. Rakamı telaffuz etmek istemiyorum, çok çok yüksek, şaşırtacak rakamlar söylediler." dedi.

Türk kirazının yıllık bazda 2008'dan bu yana ihracat rakamları şöyle:

YılBİn ton Milyon Dolar 200828,6 115 200950,9 134,2 201065,4 150 201146,7 133,5 201256,6 159,5 201354,7 155,4 201450,5 144,3 201569,1 122,1 201678,7 182,7 201759,8 159 201876161,7

PARTNERRusya'daki köy hayatı... Onları böyle görmediniz!Rusya'daki köy hayatı... Onları böyle görmediniz!
Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştüEkonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü
SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacakSÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat kiraz

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü

SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak

SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.