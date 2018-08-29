GRAFİKLİ - Kiraz ihracatında büyük artış

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Kalitesi ve aromasıyla dünya pazarında kendine yer bulan özellikle Avrupa'da "Türk kirazı" markasıyla beğeniyle tüketilen kirazda ihracat, 76 bin ton olarak gerçekleşirken, 161,7 milyon dolarlık gelir sağlandı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sona eren 2018 kiraz ihracat sezonunda dış satım, geçen yıla göre yüzde 27 artışla 59,8 binden 76 bin tona, değer olarak ise yüzde 1,7 yükselişle 159 milyon dolardan 161,7 milyon dolara çıktı.

Rekorun kırıldığı 2016'daki 78,7 bin tondan sonra ikinci en yüksek dış satım rakamının yakalandığı bu yıl değer açısından da ikinci ihracat rekoru kırılmış oldu. Rekor yılı 2016'da 182,7 milyon dolarlık ihracata imza atılmıştı.

Bu sezon Türk kirazına en fazla ilgiyi Rusya gösterdi.

Rusya'ya ihracat yüzde 66,7 artışla 14,5 bin tondan 24,1 bin tona, değer açısından ise yüzde 44,3 yükselişle 21,8 milyondan 31,5 milyon dolara çıktı.

Almanya'ya dış satım ise miktar olarak 23 bin tondan 23,6 bin tona ve 83,9 milyon dolardan 84,4 milyon dolara çıktı. Almanya, giden ürün açısından ikinci sırada bulunsa da elde edilen gelir bakımından ilk sırada yer aldı.