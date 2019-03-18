FİNANS

GRAFİKLİ- Konut satış istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde şubatta 78 bin 450 konut satıldı - Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azaldı

Türkiye genelinde şubat ayında 78 bin 450 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,2 azalarak 78 bin 450 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 690 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 4 bin 403 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 azalarak 8 bin 890'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 724 konut ve yüzde 19,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 25 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları şubatta, yıllık bazda yüzde 2,2 artarak 69 bin 560 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 738 konut satışı ve yüzde 18,3 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88,1 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 648 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 851 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari oldu.

- 32 bin 648 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 32 bin 648'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,6 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 365 konutla en yüksek payı (yüzde 19,5) aldı. İstanbul'u 2 bin 527 konut satışıyla Ankara, bin 800 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 azalış göstererek 45 bin 802 olarak gerçekleşti.

İstanbul 8 bin 97 konut satışı ve yüzde 17,7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56 oldu. İstanbul'u 5 bin 163 konut satışıyla Ankara, 2 bin 603 satışla da İzmir takip etti.

- Yabancılara 3 bin 321 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 440 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 672 satışla Antalya, 196 satışla Ankara, 192 satışla Bursa ve 138 satışla Yalova izledi.

Şubatta Irak vatandaşları Türkiye'den 628, İran vatandaşları 307, Rusya vatandaşları 236, Afganistan vatandaşları 166, Kuveyt vatandaşları 150 konut edindi.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak! Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasındaYüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında
Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konut satışı şubat TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.