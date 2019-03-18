GRAFİKLİ- Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde şubat ayında 78 bin 450 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,2 azalarak 78 bin 450 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 690 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 4 bin 403 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 azalarak 8 bin 890'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 724 konut ve yüzde 19,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 25 ile Ardahan oldu.