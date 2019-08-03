GRAFİKLİ - Küresel kimya sektöründe gelecek Çin ve Orta Doğu'nun

Orta Doğu'da kimya sanayisi büyük ölçüde rafine edilmiş petrol ve temel kimyasallar üretimine odaklanıyor. Buna karşın petrol fiyatlarında küresel düzeydeki düşüş nedeniyle özellikle Suudi Arabistan, sadece ham petrol üreten ülke konumundan uzaklaşarak, katma değerli özel kimyasalların üretildiği sanayiye geçmeyi amaçlıyor.

Kimya endüstrisinin Afrika ve Orta Doğu ekonomisine katkısı 2017'de 550 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam yıllık milli gelirine eşit.

AYSU BİÇER - Çin'in 2050'de küresel kimya sektörünü domine edeceği, Orta Doğu'nun da bu sektörde dengeleri değiştirecek adımlar atacağı öngörülüyor.

- Kimyasalların geri dönüşümünde AB fark yaratabilir

Avrupa'nın kimya sanayisi açısından en güçlü yönlerinin döngüsellik, teknolojik üstünlük ve sıfır emisyon hedefine yakınlık olarak sıralandığı rapora göre, gelecek yıllarda kimyasalların geri dönüşümü alanında kıta lider olabilir.

Gelecek 30 yıllık dönemde Avrupa kimya sanayisini etkileyecek iki faktör göç ve küresel ısınma olacak. Bu durumun kıta için hem fırsat hem de tehdit olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Kimya sektörünün gerek ülke gerek bölgesel düzeydeki ekonomilere katkısına da yer verilen rapora göre, bu katkılar, küresel kimya endüstrisinin doğrudan faaliyetleri, sektörün mal ve hizmet alımları sonucu dünya genelinde gerçekleşen dolaylı faaliyetler ve kimya endüstrisinde istihdam edilen çalışanlarla sektörün tedarik zincirindeki işçilerin yaptığı harcamalar (çarpan etkisi) olarak sıralanıyor.

Bu açıdan bakıldığında, sektörün 2017'de küresel ekonomiye katkısının 5,7 trilyon dolar, global istihdama katkısının da 120 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.