GRAFİKLİ - Kuru üzümde ihracat, ilk kez yarım milyar doları aştı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 516 milyon 200 bin dolara yükseldi. Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da, bu sezon ürün fiyatında ve ihracatta yaşanan pozitif gelişmeler üreticiyi de ihracatçıyı da sevindirdi. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2018'den sezonun sona erdiği 31 Ağustos 2019'a kadar olan bir yıllık dönemde 99 ülkeye 516 milyon 200 bin dolar değerinde 252 bin ton kuru üzüm ihraç etti. Bu sezonki ihracat değeri, bir önceki sezona kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. Söz konusu dönemde en fazla üzüm ihracatı 141,8 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldı. Bu ülkeyi 58,6 milyon dolarla Almanya ve 52 milyon dolarla Hollanda izledi. Avrupa Birliği'nden 26 ülke, Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 77'sini karşıladı. 26 AB ülkesine 399,8 milyon dolarlık satış yapıldı.

- "Sektörün başarısı" Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru üzüm ihracatında 500 milyon dolarlık ihracatın sektörün başarısı olduğunu ve başarının üreticinin, işletmecinin ve ihracatçının uyumlu çalışması ile sağlandığını söyledi. Son 3 yılda yapılan üreticiyi bilinçlendirme çalışmaları ve üzüm işletmelerindeki teknoloji yatırımlarıyla Türk üzümündeki kalitenin arttığını, bu sayede yüksek rekoltenin kaliteyle birleşmesiyle Türkiye'nin kuru üzümde dünyada lider olduğuna dikkati çeken Özkasap, "Dünyada bizim üzümümüz kalitesiyle tescillenmiştir. Bizim Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü olarak tescillediğimiz bu ürünümüz kendini ispat etmiştir." dedi. Özkasap, Türkiye'nin kuru üzümdeki ihracatının arkasında ciddi bir başarı hikayesi yattığını dile getirerek, "Bu başarı hikayesi birlik ve beraberlikle oldu. Üreticilerimizin işletmelerimize olan güveni, işletmelerimizin üreticilerimizle birlikte ortak yaptığı çalışmalara gerçekten takdire şayan. Türkiye'de ticarette çek ve senetin çok da güvenli bir araç olmadığı dönemde üzüm üreticilerimiz ile tüccarlarımız arasında örnek bir diyalog ve güven var." diye konuştu.

Kuru üzüm ihracatında 1 Eylül itibarıyla yeni sezonun başladığını hatırlatan Özkasap, son yılların en verimli ve kaliteli sezonunun yaşandığını, bölgesel don ve dolu zararının dışında Manisa genelinde ciddi bir sorunla karşılaşmadıkları için yeni sezonda ihracatta yeni bir başarı hikayesi yazacaklarına inandıklarını kaydetti. - Başarıda birlik ve beraberlik vurgusu Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de Türkiye'nin bu sezon kuru üzüm ihracatında bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 10 azalma yaşanırken değer bazında yüzde 14 artış sağladığına dikkati çekerek, "Kuru üzümde ihracat tarihimizde ilk kez yarım milyar dolar sınırını geçtik. Bu sezon değer artışını çok iyi yakaladık, bu başarının arkasında birlik, beraberlik ve algı yönetimi ile panik yapmadan ticaret yapmak yatıyor." diye konuştu. Celep, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "10 liranın altında üzüm olmayacak" açıklaması neticesinde üzümün değerini koruduğuna işaret ederek, "Artık Tariş ve TMO'nun da alımlara başlamasıyla artık bu iş daha çok rayına oturacak. Her zaman söylüyoruz ihracatta üzümün tonu 2 bin dolardan aşağı olmaması lazım." ifadelerini kullandı.