FİNANS

GRAFİKLİ - Limon ihracatında yüzler gülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'den ocak-ekim döneminde 65 ülkeye 249 milyon dolarlık limon ihracatı yapıldı - Dış satımda ilk sırayı 55 milyon 330 bin dolarla Rusya aldı - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "Hasadı devam eden limonda yıl sonuna kadar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştireceğimize inanıyorum"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin 10 aylık limon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artarak 249 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2017'de 295 milyon dolarlık limon ihracatı yapıldı.

Geçen yıl limon ihracatının 200 milyon dolarlık kısmı ocak-ekim döneminde gerçekleştirildi. İhracat bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 25 artarak 249 milyon 545 bin dolara yükseldi.

Dış satım miktar bazında ise yüzde 37 artışla 330 bin tondan 453 bin 207 tona çıktı.

Limon ihracatında ilk sırayı 55 milyon 330 bin dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 32 milyon 195 bin dolarla Irak ve 23 milyon 571 bin dolarla Romanya izledi.

- Hedef 350 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, narenciye sektöründeki üretim artışının sevindirici olduğunu söyledi.

Portakal ve mandalinanın yanında limon rekoltesinde de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu ifade eden Uçak, Türk narenciyesinin 65 ülkede sofraları lezzetlendirdiğini dile getirdi.

Bu yıl ürün bolluğuna bağlı olarak fiyatların bir miktar düştüğüne işaret eden Uçak, şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman narenciye rekoltesi dünya genelinde yüksek. Yeni pazar arayışımız ve mevcut pazarlardaki artış sayesinde ihracatımız yükseliş trendinde. Geçen yıla göre yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Kütdiken çeşidinde hasat başlarsa limon ihracatımız daha da artacaktır. Hasadı devam eden limonda yıl sonuna kadar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Uçak, Akdeniz'e kıyısı olan illerde ihracatlık limon üretiminin fazla olduğunu, Mersin, Adana, Antalya, Hatay ve Muğla bölgesinde yetiştirilen limonlara yurt dışından yoğun talep geldiğini söyledi. Uçak, havaların mevsim normallerine dönmesiyle hem limonda hem de diğer narenciye ürünlerinde iç tüketimin de artacağını dile getirdi.

- Paketleme tesislerinde ihracat mesaisi

Türkiye'nin farklı noktalarından İzmir Seferihisar'daki paketleme tesisine getirilen limonlar, burada işçiler tarafından yapraklarından temizleniyor. Suyla yıkanan limonlar büyüklüklerine göre tasnif edildikten sonra kasalara konuluyor, ardından tırlarla hem iç hem de dış pazara sevk ediliyor.

- İlk 10 ülke

Limon ihracatında ilk 10 ülke şöyle:

ÜLKE $ (BİN) Rusya 55.330 Irak 32.195 Romanya 23.571 Suudi Arabistan 19.982 Bulgaristan 13.048 Polonya 12.690 Ukrayna 12.414 Sırbistan 11.423 BAE 5.529 Çekya 4.990

Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?
TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracatTİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat
Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar Hayrettin Uçak ihracat limon rekolte rusya

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

TBB'den VDMK ihraçları çalışmalarına ilişkin açıklama

TBB'den VDMK ihraçları çalışmalarına ilişkin açıklama

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Patates üreticisine yağmur engeli

Patates üreticisine yağmur engeli

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.