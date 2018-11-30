GRAFİKLİ - Limon ihracatında yüzler gülüyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin 10 aylık limon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artarak 249 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2017'de 295 milyon dolarlık limon ihracatı yapıldı.

Geçen yıl limon ihracatının 200 milyon dolarlık kısmı ocak-ekim döneminde gerçekleştirildi. İhracat bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 25 artarak 249 milyon 545 bin dolara yükseldi.

Dış satım miktar bazında ise yüzde 37 artışla 330 bin tondan 453 bin 207 tona çıktı.

Limon ihracatında ilk sırayı 55 milyon 330 bin dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 32 milyon 195 bin dolarla Irak ve 23 milyon 571 bin dolarla Romanya izledi.

- Hedef 350 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, narenciye sektöründeki üretim artışının sevindirici olduğunu söyledi.

Portakal ve mandalinanın yanında limon rekoltesinde de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu ifade eden Uçak, Türk narenciyesinin 65 ülkede sofraları lezzetlendirdiğini dile getirdi.