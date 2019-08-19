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GRAFİKLİ - Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Malatya'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi - Tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'ya yapıldı - Sezon sonunda Türkiye ekonomisine 251 milyon 77 bin dolar girdi sağlayan kayısı ihracatında yeni pazar arayışları da sürüyor - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Kayısı ihracatının yüzde 25’ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. En önemli alıcı grubumuz Avrupa ülkeleridir" - "İnşallah 110 bin tonluk hedefe ulaşmak için yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayısının yeni pazarlara ihtiyacı var"

EMRAH GÖKMEN - Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan sona eren ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyanın ağzını tatlandırdı.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon (1 Ağustos 2018 - 31 Temmuz 2019) 112 ülkeye kayısı gönderdi.

Bu ihracat sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdi sağlandı. Kayısıda tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'ya yapıldı.

İhracat rakamlarında Ruanda'ya yapılan 3, Gana'ya yapılan 22 ve Angola'ya yapılan 28 kilogramlık satış dikkati çekti.

Kentten tutar bakımından en fazla ihracatın yapıldığı 10 ülke şunlar oldu:

Ülke Miktar (Ton) Fiyat (Dolar) ABD 10.150,207 29.596.259 Fransa 7.092,593 22.596.016 Almanya 5.496,878 17,666,134 Brezilya 4.028,553 11.612.167 Avustralya 4.022,059 10.555,074 Rusya 5.340,687 10.134,160 Birleşik Krallık 3.353,353 9.328.055 Cezayir 3,199,105 8.196,750 Hollanda 2.141,171 6.413.455 Polonya 2.521,742 6,413,007
- Kuru kayısıda hedef yeni pazarlar

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ihracat sezonunda hedeflerini tutturduklarını belirtti.

İhraçlar sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdinin sağlandığını dile getiren Özcan, "En önemli alıcılarımız geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımız zaman yine Avrupa ülkeleri olmuştur. Kayısı ihracatının yüzde 25’ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. En önemli alıcı grubumuz Avrupa ülkeleridir. Önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yaklaşık 10-13 bin ton gibi bir rakamı da ABD'ye ihraç ediyoruz. Toplamda 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kayısının pazarının artık sabit olduğunu ve yeni yerler aradıklarını anlatan Özcan, bunun için de gözlerini Uzak Doğu'ya çevirdiklerini hatırlattı. Özcan, Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından "COFCO Sundry" adına Gaziantep'e gelen alım heyetiyle görüştüklerini ve ürünü paylaştıklarını ifade etti.

- Yeni sezonda hedef 110 bin tonluk ihracat

Geçen sezon hedefledikleri ihracat rakamını hemen hemen tutturduklarını söyleyen Özcan, bu sezon da hedeflerini belirlediklerini dile getirdi.

Yeni ihracat sezonunda (1 Ağustos 2019-31 Temmuz 2020) 110 bin tonluk ihracat hedeflediklerini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:

"Bu hedefe de yaklaşmak için ihracatçımız, üreticimiz, tüccarımız ve ticaret borsası olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 110 bin tonluk hedefe ulaşmak için yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayısının yeni pazarlara ihtiyacı var. Belirli bir tüketici kitlesinden çıkıp yeni bir tüketici kitlesine ulaşmamız gerekiyor. Üretim kapasitesinin mutlaka ihracat kapasitesiyle paralellik arz etmesi gerekiyor. Ürünün fiyatında da bir istikrar oluşsun. İstikrarlı piyasalar ve pazarlar her zaman ihracat ürünleri için önemlidir. Bunu önemsiyoruz."

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ihracat ihracat sezonu kuru kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan

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