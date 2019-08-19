GRAFİKLİ - Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

İhracat rakamlarında Ruanda'ya yapılan 3, Gana'ya yapılan 22 ve Angola'ya yapılan 28 kilogramlık satış dikkati çekti.

Bu ihracat sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdi sağlandı. Kayısıda tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'ya yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ihracat sezonunda hedeflerini tutturduklarını belirtti.

İhraçlar sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdinin sağlandığını dile getiren Özcan, "En önemli alıcılarımız geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımız zaman yine Avrupa ülkeleri olmuştur. Kayısı ihracatının yüzde 25’ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. En önemli alıcı grubumuz Avrupa ülkeleridir. Önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yaklaşık 10-13 bin ton gibi bir rakamı da ABD'ye ihraç ediyoruz. Toplamda 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kayısının pazarının artık sabit olduğunu ve yeni yerler aradıklarını anlatan Özcan, bunun için de gözlerini Uzak Doğu'ya çevirdiklerini hatırlattı. Özcan, Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından "COFCO Sundry" adına Gaziantep'e gelen alım heyetiyle görüştüklerini ve ürünü paylaştıklarını ifade etti.

- Yeni sezonda hedef 110 bin tonluk ihracat

Geçen sezon hedefledikleri ihracat rakamını hemen hemen tutturduklarını söyleyen Özcan, bu sezon da hedeflerini belirlediklerini dile getirdi.