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GRAFİKLİ - Mayıs ayının zam şampiyonu havuç

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 41,98 ile havuçta görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 34,39 ile sivri biber geldi

Tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,98 ile havuçta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında havucu, yüzde 35,14 ile kuru soğan, yüzde 34,65 ile patates izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,72 ile limon, yüzde 24,66 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 10,07 ile elma, yüzde 9,82 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 9,66 ile telefon görüşme ücreti, yüzde 9,21 ile çocuk tişörtü, yüzde 7,70 ile erkek gömleği yer aldı.

- En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,43 ile taze fasulye, yüzde 13,78 ile domates, yüzde 12,51 ile kabak, yüzde 11,28 ile salatalık, yüzde 2,69 ile nohut, yüzde 2,65 ile ütü, yüzde 1,99 ile buğday unu ve yüzde 1,81 ile zeytin izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Havuç
41,98Kuru soğan
35,14Patates
34,65Limon
24,72Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
24,66Elma
10,07Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
9,82Telefon görüşme ücreti
9,66Tişört (çocuk için)
9,21Gömlek (erkek için)
7,70Ayakkabı (kadın için)
6,88Patlıcan
6,86Umreye gidiş ücreti
6,85Şehirlerarası otobüs ücreti
6,27Ayakkabı (erkek için)
6,15Mücevher (altın)
6,11Tişört (erkek için)
5,69Araba kiralama ücreti
4,95Bilgisayar
4,92Tavuk eti
4,82Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Pekmez
-0,71Yatak odası takımı
-0,85Bal
-0,89Kuru fasulye
-1,19Beyaz peynir
-1,20Parfüm
-1,23Makarna
-1,30Süt
-1,48Şehriye
-1,52Kaşar peyniri
-1,55Reçel
-1,67Zeytin
-1,81Buğday unu
-1,99Ütü
-2,65Nohut
-2,69Salatalık
-11,28Kabak
-12,51Domates
-13,78Taze fasulye
-19,43Sivri biber
-34,39

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mayıs TÜİK zam şampiyonu

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