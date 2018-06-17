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GRAFİKLİ - Mega endüstri bölgeleri 35 bin kişiye ekmek kapısı olacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Toplamda 45 milyar liralık yatırımla faaliyete geçirilecek Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleri ile 35 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız" - "Yeni mega endüstri bölgelerinin kurulması için çalışmaya devam edeceğiz, gelecekte 140 milyar liralık yatırımla 100 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı hedefliyoruz" - "Endüstri bölgeleri kurulumunda etüt, plan ve proje, kamulaştırma, köprü, viyadük, sondaj, drenaj, deniz dolgusu, demiryolu bağlantısı, elektrik, doğalgaz, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, haberleşme ve yol şebekeleri ile atıksu arıtma tesislerinin giderleri bakanlık tarafından karşılanıyor"

MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, toplamda 45 milyar liralık yatırımla devreye alınacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleriyle 35 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını bildirdi.

Özlü, bakanlığın mega endüstri bölgelerine yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Söz konusu bölgelerin büyük ölçekli ekonomiye geçişte önemli bir anahtar olduğuna işaret eden Özlü, Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri ile kalkınmanın ötesinde, mega endüstri merkezleri anlayışına geçiş yapacağını söyledi. Bu kapsamda ülkenin 2023 hedeflerine hızla ulaşabilmesi için yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, mega endüstri bölgeleri kuracaklarını anlatan Özlü, Türk ekonomisinin asıl sıçramayı bu bölgeler sayesinde yapacağını belirtti.

Özlü, endüstri bölgeleri kurulumunda etüt, plan ve proje, kamulaştırma, köprü, viyadük, sondaj, drenaj, deniz dolgusu, demiryolu bağlantısı, elektrik, doğalgaz, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, haberleşme ve yol şebekeleri ile atıksu arıtma tesisi giderlerinin bakanlık tarafından karşılandığına dikkati çekti.

Endüstri bölgesi kurulumunu hızlandırmak için harita ve jeolojik etüt raporunun, imar ve parselasyon planlarının, altyapı ve üstyapı projelerinin bakanlıkça onaylandığının altını çizen Özlü, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının da bakanlık tarafından verildiğini aktardı.

- "Anonim şirket tarafından işletilecek"

Bürokratik süreçlerin kolaylaştırılarak hızlandırılacağını vurgulayan Özlü, teşvik belgesi alan yatırımların, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden bulundukları bölgenin bir alt bölgesine sağlanan oran ve sürelerde faydalanabileceğini ifade etti.

Özlü, hazine arazilerine 49 yıl kullanma izni verileceğini belirterek, kullanma izni bedelinin de taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının, binde 5'i oranında belirleneceğini kaydetti.

Endüstri bölgesindeki bütün binaların emlak vergisinden muaf olacağına işaret eden Özlü, bakanlık tarafından onaylanan alt ve üst yapı projeleri ile bunlarla ilgili ruhsat, izin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin harçlardan da muaf tutulacağını söyledi. Söz konusu bölgelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçlerinin en geç 2 ay içinde karara bağlandığına değinen Özlü, alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatların da ilgili kurumlarca 15 gün içinde hazırlandığını bildirdi.

Özlü, mega endüstri bölgelerinin Çin, Güney Kore, Malezya ve Singapur'daki başarılı sanayi bölgelerinin yönetimine benzer profesyonel tarzda yönetileceğinin altını çizerek, "Mega endüstri bölgeleri, bakanlık önderliğinde anonim şirket statüsündeki yönetici
şirket tarafından
yönetilecek ve
işletilecek. Bu şirket, bölgede yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcılar, kurum/kuruluşlar, dernek, vakıf, oda, bankalar ve yerel yönetimlerin ortak olabildiği bir yapıda faaliyet gösterecek." diye konuştu.

- "Hedef, 100 bin istihdam"

İlk aşamada faaliyete geçirilecek mega endüstri bölgelerinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortadoğu petrol ve doğalgaz rezervleri, uluslararası enerji boru hatlarına yakınlığıyla enerji sektörü için önemli bir alan olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde rafineri ve termik santral yatırımları yapılacak. Yanı başında Türkiye'nin en büyük liman projesinin bulunması, lojistik üs olma imkanı açısından yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir nokta olan Filyos Endüstri Bölgesi'nde elektrikli teçhizat, makine, ekipman, motorlu kara taşıtları gibi yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler faaliyet gösterecek. Ülkenin en büyük savunma ve otomotiv araçları üretim merkezi olan Karasu Münferit Yatırım Yeri'nde, savunma sanayi, raylı sistemler ve ticari araçlar gibi üretimler gerçekleştirilecek. Türkiye'nin deniz dolgusuyla oluşturulan ilk sanayi bölgesi Trabzon Yatırım Adası'nda ise savunma sistemleri, uzay, havacılık, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim gibi yüksek teknolojili sektörler bulunacak."

Özlü, toplamda 45 milyar liralık yatırımla faaliyete geçirilecek Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleri ile 35 bin kişiye iş imkanı sağlayacakları belirtti.

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Güney Marmara, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye genelinde bakanlık ve yatırımcıların başvuruları doğrultusunda yeni mega endüstri bölgelerinin kurulması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özlü, gelecekte 140 milyar liralık yatırımla 100 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı hedeflediklerini de kaydetti.

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Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Faruk Özlü Filyos Endüstri Bölgesi Mega Endüstri Bölgeleri Trabzon Yatırım Adası

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