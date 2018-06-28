GRAFİKLİ - Meyve ihracatı ikiye katlandı

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen meyvelere dünyanın dört bir yanından talebin artmasıyla bu ürünlerin ihracatı da ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre ikiye katlanarak 271 milyon dolara yükseldi.

Baharın gelmesiyle birlikte bahçelerde kirazla başlayan hasat sezonu, çilek, şeftali, nektarin ve kayısıyla devam ediyor.

Üretim kalitesinde son dönemdeki artış, ihracatçının alternatif pazar arayışları, Rusya pazarının yeniden açılması, THY'nin kargo şirketi Turkish Cargo'nun özel uçak seferleri ve döviz kurunun ihracatı desteklemesi gibi etkenlerden dolayı taze meyvede bu sezon bir başarı hikayesine imza atılıyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan ülke geneli ihracat rakamlarına göre, Türkiye'nin ocak- mayıs döneminde yaş meyve ihracatı yüzde 105 artışla 271 milyon dolara ulaştı. İhracat, miktar bazında da yüzde 49 artışla 388 bin 506 ton oldu. Kilogram başına ihracat fiyatı ise 70 cent olarak gerçekleşti.

Taze sebze ihracatı, aynı dönemde yüzde 1 gerileyerek 330 milyon dolar, miktar bazında ise yüzde 11 düşüşle 628 bin 574 ton oldu.