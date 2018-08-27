GRAFİKLİ - OPEC'in petrol ihracatı geliri yüzde 28 arttı

ÖVÜNÇ KUTLU - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artarak 567 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatı 2016'da 43,74 dolar olurken, 2017'de bu fiyat 54,15 dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu dönemde Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı ise 43,33 dolardan 50,79 dolara yükseldi.

OPEC ülkelerinin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artışla 567 milyar dolara yükseldi. Söz konusu miktar, 2016'da 441 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

EIA tarafından, OPEC ülkelerinin petrol ihracatından elde edeceği toplam gelirin bu yıl 736 milyar dolar, gelecek yıl ise 719 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

- Suudi Arabistan zirvede

EIA verilerine göre, OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en fazla ham petrol ihraç eden ülkesi konumunda bulunan Suudi Arabistan, geçen yıl OPEC üyeleri arasında en fazla gelir elde eden ülke oldu.