GRAFİKLİ - Otobüs minibüs ihracatına Romanya etkisi

SİNAN BALCIKOCA - Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 18,91 arttı.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'den 2018'de 110 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs satıldı, ihracat önceki yıla göre yüzde 12,57 artışla 1,8 milyar dolar oldu.

Bu otomotiv grubu ihracatında 2019'un ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,91 artış sağlandı.

2018'in ilk üç ayında 420 milyon 796 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın ilk çeyreğinde 500 milyon 366 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- 2 milyar dolar aşılabilir

Sektörün ihracat artışının ilk çeyrekteki gibi devam etmesi durumunda yıl sonu dış satımının 2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Yılın ilk çeyreğinde 72 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirilirken, en fazla dış satım Romanya'ya yapıldı.

Sektörün bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'yı geçerek ilk sıraya yerleşen Romanya'ya yönelik dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 13,5 kat artarak, 5,58 milyon dolardan 80,65 milyon dolara yükseldi.