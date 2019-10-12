FİNANS

GRAFİKLİ - Otomotiv ihracatında aslan payı Bursa'nın

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki 22 milyar 549 milyon 904 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının yüzde 26,68'i Bursa'dan gerçekleştirildi - Otomotiv ihracatında 6 milyar 17 milyon 769 bin dolarla ilk sırada yer alan Bursa'yı, 5 milyar 59 milyon 744 bin dolarla Kocaeli ve 4 milyar 914 milyon 636 bin dolarla İstanbul izledi

CEM ŞAN - Türkiye'nin yılın 9 ayındaki toplam otomotiv ihracatının yüzde 26,68'i Bursa'dan gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün geçen yıl ocak-eylül döneminde 23 milyar 407 milyon 191 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı dönemde yüzde 4 düşüşle 22 milyar 549 milyon 904 bin dolara geriledi.

Buna rağmen otomotiv, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 18,5'lik pay ile en fazla dış satım yapılan sektör unvanını korudu.

Türkiye ihracatının lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracatına en büyük katkıyı ise Bursa sağladı.

Bursa yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışa rağmen 6 milyar 17 milyon 769 bin dolarlık dış satımıyla ilk sırada yer aldı.

''Otomotivin kalbi'' olarak nitelendirilen Bursa bu başarısıyla sektörün toplam ihracatındaki payı 26,68 oldu.

- Kocaeli ve İstanbul ihracat seviyesini korudu

Otomotiv dış satımında Bursa'nın en yakın takipçisi olan Kocaeli'nin geçen yıl ocak-eylül döneminde 5 milyar 35 milyon 983 bin dolar olan ihracatı bu yıl aynı dönemde yüzde 0,47'lik artışla 5 milyar 59 milyon 744 bin dolara ulaştı. Kocaeli, bu rakamla Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatından yüzde 22,43'lük paya sahip oldu.

Ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı ayları ile kıyaslandığında İstanbul'dan ise yüzde 0,27 yükselişle 4 milyar 914 milyon 636 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleşti.

Sektörde önemli potansiyele sahip bazı illerin ihracat performansında ise düşüş gözlendi.

Ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı aylarına göre, Sakarya yüzde 10 azalışla 3 milyar 410 milyon 517 bin dolar, Ankara da yüzde 10 artışla 910 milyon 285 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.

TİM kayıtlarına göre, ocak-eylül döneminde en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren 5 il şöyle:

Sıra İller İhracat ($) 1 Bursa 6.017.769.000 2Kocaeli 5.059.744.000 3İstanbul 4.914.636.000 4Sakarya 3.410.517.000 5 Ankara 910.285.000

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtuTHY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldıAtatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ekonomi ihracat otomotiv pay sektör türkiye

En Çok Okunan Haberler

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Elma bahçelerinde hasat

Elma bahçelerinde hasat

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.