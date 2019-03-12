GRAFİKLİ - Petrolün dalgalı seyri ekonomileri tehdit ediyor

ÖVÜNÇ KUTLU - Petrol fiyatlarının dalgalı seyri petrol ithal eden ülkelerin ekonomilerini tehdit ediyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 26 Aralık'ta 49,93 dolara kadar geriledi. Geçen hafta perşembe günü ise 67 dolara kadar yükseldi. Böylece petrolün varil fiyatı söz konusu dönemde yüzde 34 arttı.

Petrol fiyatlarının artması Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve Kuveyt gibi ekonomileri petrol ihracatına bağlı ülkelere olumlu katkı yaparken, Japonya, Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiliyor.

Geçen yılın ilk üç çeyreğinde artan Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının yeniden yürürlüğe gireceği endişesiyle ekim ayının başında 86 doları geçmişti.

Washington hükümetinin İran ve Venezuela üzerindeki yaptırımları, küresel petrol arzında düşüşe yol açtı ve fiyatlar yükseldi.

Yaptırımlar nedeniyle, geçen yıl 3,85 milyon varil olan İran'ın günlük ortalama petrol üretiminin bu yıl 2,65 milyon varile gerileyeceği tahmin ediliyor.