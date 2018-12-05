GRAFİKLİ - Sakarya'da üretilen her 5 araçtan 4'ü ihraç edildi

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya'da, yılın 10 aylık döneminde üretilen yaklaşık 246 bin aracın yüzde 84'üne denk gelen 208 bin 21'i ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'ten sonra 4 milyar 621 milyon dolarla ihracat sıralamasında 7'nci sırada bulunan Sakarya, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına katkı sağladı.

Kent, yılın 10 aylık döneminde taşıt araçları ihracatındaki payını geçen yıla oranla yüzde 5 artırırken, üretilen her 5 araçtan 4'ü yurt dışına gönderildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın 10 aylık döneminde kentte en çok ihracat 4 milyar 303 milyon dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

- Günde 807 araç üretildi

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da 212 bin 673 otomobil, 304 küçük kamyon, 44 kamyonet, 362 otobüs, bin 77 midibüs, 31 bin 135 traktör olmak üzere toplam 245 bin 595 taşıt aracı üretildi. Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'deki toplam araçı üretiminin yüzde 18,4'ünü karşılayan kent, günde 807 araçla üretime önemli oranda katkı sağladı.