FİNANS

GRAFİKLİ - Sakarya'dan 156 ülkeye ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın ilk yarısında 156 ülkeye 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi - Ocak-haziran döneminde en çok ihracat 279 milyon 253 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı

ONUR ORHAN - Sakarya'dan yılın ilk 6 ayında 156 ülkeye 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya'dan haziranda 331 milyon 948 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3,13 katkı sağladı.

Kentten yılın ilk yarısında toplamda 156 ülke ve 8 serbest bölgeye 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-haziran aylarındaki toplam ihracatının yüzde 92,14'lük kısmı bu alanda gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında otomotiv sektöründe geçen yıl 2 milyar 643 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapan kent, bu yıl yüzde 7,99 azalışla 2 milyar 431 milyon 962 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya'da en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 33 milyon 22 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 26 milyon 997 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 25 milyon 224 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 23 milyon 675 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 286,55 ile "kuru meyve ve mamulleri" sektöründe yaşandı.

- En çok ihracat Birleşik Krallık'a

Bu yıl ocak-haziran döneminde en çok ihracat 279 milyon 253 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,89 arttı. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 272 milyon 327 bin dolarla Fransa oldu. Bu dönemde İspanya'ya 207 milyon 75 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 5 ülke ve 2018'in ocak-haziran dönemine göre değişim oranları şöyle:

ÜLKE 2018 (Bin $) 2019 (Bin $) Değişim (%)
Birleşik Krallık 261.257 279.253 6,89 Fransa 309.499 272.327 -12,01 İspanya 210.416 207.075 -1,59 Almanya 281.509 202.955 -27,90 ABD 118.479 184.640 55,84

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttıOsmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat otomotiv Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Şikayet yağıyor! Çözüm bulunamadı

Şikayet yağıyor! Çözüm bulunamadı

Dünya devi fabrikayı açıyor

Dünya devi fabrikayı açıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.