GRAFİKLİ - Sakarya'dan 156 ülkeye ihracat

ONUR ORHAN - Sakarya'dan yılın ilk 6 ayında 156 ülkeye 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya'dan haziranda 331 milyon 948 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3,13 katkı sağladı.

Kentten yılın ilk yarısında toplamda 156 ülke ve 8 serbest bölgeye 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-haziran aylarındaki toplam ihracatının yüzde 92,14'lük kısmı bu alanda gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında otomotiv sektöründe geçen yıl 2 milyar 643 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapan kent, bu yıl yüzde 7,99 azalışla 2 milyar 431 milyon 962 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.