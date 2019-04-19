GRAFİKLİ-Sakarya'nın otomotivde ihracat başarısı

ONUR ORHAN - Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 71 bin 839 aracın yüzde 88,5'i ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına mart ayında 500 milyon 274 bin dolar katkı sağladı.

İlk çeyrekte Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3,6 katkı sunan Sakarya'da en çok ihracat, 1 milyar 243 milyon 448 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen 366 bin 260 aracın 323 bin 985'i ihraç edilirken, bu rakamda yüzde 19,6'lık oranla Sakarya'nın büyük payı oldu. Sakarya, ürettiği 71 bin 839 aracın yüzde 88,5'ine denk gelen 63 bin 572'sini ihraç etti.

Sakarya'nın otomotiv ihracatı martta bir önceki aya yüzde 14 arttı.

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