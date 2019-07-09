GRAFİKLİ - Sanayi kentinden ilk yarıda 7,7 milyar dolarlık ihracat

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.

Kocaeli, yılın ilk yarısında dünyanın dört bir yanındaki 180 ülke ve 13 serbest bölgeye sevkiyat yaparken, ülke ihracatının yüzde 9,4'ünü de tek başına karşıladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli, yılın ilk 6 aylık döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 7 milyar 675 milyon 976 bin dolarla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, yılın ilk yarısında kimya endüstrisinin öncülüğünde yakaladığı ihracat performansıyla Türkiye'nin 2019'daki 182 milyar dolarlık dış satım hedefine en güçlü katkıyı veren kentler arasında yer aldı.

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin ocak-haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artışla 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kent ihracatının yüzde 75,7'sine denk gelen 5 milyar 812 milyon 843 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 3 milyar 382 milyon 699 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde 52'lik artışla 2 milyar 430 milyon 144 bin dolara yükseldi.

Çelik sektörü 392 milyon 993 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 390 milyon 307 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 282 milyon 275 bin dolarla elektrik-elektronik, 254 milyon 387 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.