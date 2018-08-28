GRAFİKLİ - Şeftalide sezon bitmeden ihracat rekoru geldi

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Türkiye'nin 15 Ağustos itibarıyla şeftali ihracatı rekor düzeye çıkarak 101,8 bin tona ulaştı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, ilkbahar dönemindeki olumlu hava şartları şeftali ihracatını artırdı.

Çanakkale ve Bursa'da yoğun olmak üzere birçok kentte üretilen şeftalide ihracat, 15 Ağustos itibarıyla yüzde 59 artışla 64 bin tondan 101,8 bin tona ulaştı. Bu dönemde şeftali ihracatından elde edilen gelir değer olarak yüzde 37,6 yükselişle 55,2 milyon dolardan 76 milyon dolara çıktı.

Henüz sezon bitmemesine rağmen ulaşılan bu rakamla, yıllık bazda tüm zamanların ihracat rekoru şimdiden kırılmış oldu. Şeftalide en fazla dış satım rakamına geçen yıl 89,5 bin tonla ulaşılmıştı.

- Yarısından fazlasını Rusya aldı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat, 62,7 bin tonla Rusya'ya yapıldı. Türkiye'den gönderilen her 100 kilogram şeftalinin yaklaşık 61 kilogramını Rusya aldı.

Toplam ihracatın yüzde 61,6'sının yapıldığı Rusya'ya dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 artarak 42,3 bin tondan 62,7 bin tona çıkarken, değer olarak ise yüzde 34,7 yükselişle 44,4 milyondan 59,8 milyon dolara ulaştı.