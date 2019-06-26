GRAFİKLİ - Sinema ve tiyatro istatistikleri

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4,2 yükselerek 342 bin 813'e ulaştı.

Sinema seyirci sayısı, söz konusu dönemde yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye yükselirken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye düştü.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 12,5 artışla 65 bin 501 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 artarak 30 bin 145'e ulaşırken, yabancı film sayısı yüzde 7,3 artarak 35 bin 356 olarak gerçekleşti.

Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.

- Tiyatro seyircisi arttı