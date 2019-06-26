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GRAFİKLİ - Sinema ve tiyatro istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu - Söz konusu dönemde sinema salonu sayısı, yüzde 6,2 artışla 2 bin 858'e yükseldi - Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye ulaşırken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye geriledi - Tiyatro seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353'e çıktı

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4,2 yükselerek 342 bin 813'e ulaştı.

Sinema seyirci sayısı, söz konusu dönemde yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye yükselirken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye düştü.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 12,5 artışla 65 bin 501 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 artarak 30 bin 145'e ulaşırken, yabancı film sayısı yüzde 7,3 artarak 35 bin 356 olarak gerçekleşti.

Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak olarak kayıtlara geçti.

- Tiyatro seyircisi arttı

Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9,5 arttı. Söz konusu dönemde, tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 olarak kaydedildi.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6,6 artarak 33 bin 772'ye ulaştı. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 6,9, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 5,3 yükseliş gösterdi.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 9 bin 376'ya çıktı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı yüzde 4,3, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 7,4 yükseldi. Seyirci sayısı tiyatroda 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 7,8, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 26,7 arttı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6,6, çocuk eseri sayısı yüzde 3 yükseldi. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 4,7, çocuk eseri gösteri sayısı da yüzde 8,6 artış kaydetti. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 14,2 artarken, çocuk eseri seyirci sayısı ise yüzde 9,1 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018 TÜİK

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