GRAFİKLİ - Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya ihraç edildi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı Ekim 2018- Mart 2019 döneminde geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 80,8 milyon dolar oldu. Zeytin ihracatında 21,5 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kasım 2017-Mart 2018 döneminde 42 bin 257 ton zeytinyağı ihracatına karşılık 172 milyon 894 bin dolar gelir sağlandı. Bu sezonun aynı döneminde (Kasım 2018-Mart 2019) ise 85 milyon 532 bin dolar karşılığında 30 bin 315 ton zeytinyağı ihraç edildi.

Zeytinyağı ihracatında 28 milyon 12 bin dolarla ABD ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 11 milyon 657 bin dolarla İspanya ve 8 milyon 933 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

Zeytinyağı ihracatındaki düşüşe karşılık sofralık zeytin dış satımı arttı. Geçen sezonun ilk 6 ayında 35 bin 462 ton sofralık zeytin ihraç edilerek ülkeye 70 milyon 903 bin dolar döviz girişi sağlanmışken, bu sezonun aynı döneminde ihracat miktarı yüzde 46 artarak 51 bin 884 tona, tutarı ise yüzde 14 yükselişle 80 milyon 800 bin dolara ulaştı.