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GRAFİKLİ - Tavadaki yağdan ekonomiye 200 milyon liralık katkı

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

Biyodizel üretimi için Türkiye'de geçen yıl 35 bin ton evsel atık yağ toplandı - Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı: - "Geçen yıl sadece kızartmalık yağların biyodizel çevrilmesiyle ülke ekonomisine 200 milyon liralık bir kaynak oluşturuldu"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Biyodizele dönüştürülen atık yağdan geçen yıl ekonomiye 200 milyon liralık katkı sağlandı.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motorini biyodizelle harmanlama zorunluluğuyla birlikte yağlı tohum ve atık yağlardan elde edilen biyodizel üretiminin her yıl arttığını söyledi.

Borovalı, "Biyodizel harmanlamanın Türkiye'ye birçok alanda faydası var. Atık bitkisel yağları değerlendirdiğimiz gibi kullanılmayan araziler enerji tarımına dönüştürülüyor. Türkiye'nin açığı olan yağlı tohum tarımının artırılmasına yönelik çalışmalar şu anda sağlam bir zemine oturdu." diye konuştu.

Biyodizel sektörünün ham madde ihtiyacını yavaş yavaş karşılamaya başladığını vurgulayan Borovalı, bu noktada tavada bırakılan atık yağların da büyük önem taşıdığına işaret etti.

Atık yağların enerjiye dönüştürüldüğünü vurulayan Borovalı, "Geçen yıl 35 bin ton atık yağ toplandı. Bu sene rakamın artacağını tahmin ediyoruz. Turizm sezonuyla atık yağın toplanması arasında ciddi bir ilişki var. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde 70 bin tona ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Geçen yıl sadece kızartmalık yağların biyodizele çevrilmesiyle ülke ekonomisine 200 milyon liralık bir kaynak oluşturuldu." diye konuştu.

- 2019 yılı biyodizel üretimi 140 bin ton

Borovalı, doğaya ciddi zarar veren atık yağların bu şekilde değerlendirilmesinin çevre duyarlılığı açısından önemine işaret etti.

Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi olan enerji sektörüne ciddi katkı yaptıklarına işaret eden Borovalı, şöyle konuştu:

"2019 biyodizel üretim hedefimiz 140 bin ton. 2021'e kadar da 250 bin tonu yakalayacağımızı düşünüyorum. Atık yağ dışında yağlı tohum ekimi için de çalışmalarımız var. Sivas, Yozgat ve Tokat'a bir araştırma gezisi düzenledik. Bu bölgede her yıl 1,5 milyon dekarlık tarım arazisi nadasa bırakılıyor. Sadece bu tarım arazisine ketencik eksek biyodizel için yaklaşık 70 bin tonluk ilave ham madde üretimi sağlamış oluruz."

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Anahtar Kelimeler:
biyodizel enerji bakanlığı motorin üretim

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