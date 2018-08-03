GRAFİKLİ - Temmuz ayının zam şampiyonu limon

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 12,35 ile rakı, yüzde 11,88 ile domates izledi.
Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,59 ile bira, yüzde 9,78 ile salatalık, yüzde 9,38 ile kayısı, yüzde 8,06 ile yumurta, yüzde 7,87 ile poşet bitki ve meyve çayı, yüzde 7,10 ile margarin, yüzde 6,97 ile motor yağları yer aldı.
- En çok erik ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,66 ile erikte gerçekleşti. Bunu, yüzde 20,09 ile şeftali, yüzde 17,37 ile dolmalık biber, yüzde 16,95 ile karpuz, yüzde 14,53 ile patates, yüzde 13,54 ile taze fasulye, yüzde 13,38 ile patlıcan, yüzde 6,51 ile çocuk tişörtü izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Limon
12,86Rakı
12,35Domates11,88Bira (Alkollü)
10,59Salatalık
9,78Kayısı9,38Yumurta8,06Poşet bitki ve meyve çayı
7,87Margarin7,10Motor yağları6,97Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri
6,70Hazır çorbalar6,47Normal doğum ücreti6,24Pekmez5,72Maden suyu ve sodası5,55Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri5,18Perde4,58Otel ücreti4,47Tahin4,41Uçak bileti ücreti4,24Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde)Erik-23,66Şeftali
-20,09Dolmalık biber
-17,37Karpuz
-16,95Patates
-14,53Taze fasulye
-13,54Patlıcan-13,38Çocuk tişörtü
-6,51Etek
-6,42Kadın gömleği
-6,31Elbise
-5,16Kuru soğan-4,88Kadın ayakkabısı
-4,35Erkek tişörtü
-4,10Krem peynir
-3,18Erkek ayakkabısı
-2,85Erkek gömleği
-2,65Kuzu eti
-1,71Cep telefonu görüşme ücreti
-1,48Zeytinyağı
-1,01
Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı