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GRAFİKLİ - Trafiğe 4 ayda 372 bin 172 araç eklendi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Ocak-nisan döneminde 372 bin 172 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 960 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 332 bin 212 arttı - Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 22 milyon 551 bin 157 oldu

Ocak-nisan döneminde 372 bin 172 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 960 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 332 bin 212 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 21 milyon 454 bin 288'den 22 milyon 551 bin 157'ye yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 97 bin 388 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 56,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,8 ile motosiklet, yüzde 12,7 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,1'ini minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların oluşturduğu görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı marta göre yüzde 3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 63,6, kamyonda yüzde 6, motosiklette yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,5, otobüste yüzde 2,3, kamyonette yüzde 11,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62, traktörde ise yüzde 10,5 azalış oldu.

Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azaldı. Bu azalış minibüste yüzde 8,6, otobüste yüzde 13,6, kamyonette yüzde 28,6, kamyonda yüzde 3,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 91,8, traktörde yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 1,1, motosiklette ise yüzde 43,9 artış kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde 372 bin 172 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 960 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 332 bin 212'ye ulaştı.

- Devri yapılan araçlar

Nisanda devri yapılan toplam 684 bin 291 taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,6 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisanda devri yapılan taşıtların yüzde 5,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla 12 milyon 248 bin 784 otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,9'u dizel, yüzde 25,6'sı benzin yakıtlı, yüzde 0,3'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklere göre, söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 55 bin 144 otomobilin yüzde 18,8'inin Renault, yüzde 9,4'ünün Volkswagen, yüzde 7,6'sının Fiat, yüzde 6,3'ünün Hyundai, yüzde 6,1'inin Dacia, yüzde 5,7'sinin Opel, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 4,9'unun Honda, yüzde 4,9'unun Ford, yüzde 4,8'inin Nissan olduğu, yüzde 26,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 43,2'si 1501-1600, yüzde 27,6'sı 1401-1500, yüzde 12,4'ü 1300 ve altı, yüzde 11,9'u 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerden yüzde 57,5'i beyaz, yüzde 20,6'sı gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,2'si kırmızı iken yüzde 9,2'si diğer renklerden oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
motorlu kara taşıtları TÜİK

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