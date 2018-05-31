GRAFİKLİ - Trafiğe 4 ayda 372 bin 172 araç eklendi

Ocak-nisan döneminde 372 bin 172 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 960 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 332 bin 212 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 21 milyon 454 bin 288'den 22 milyon 551 bin 157'ye yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 97 bin 388 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 56,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,8 ile motosiklet, yüzde 12,7 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,1'ini minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların oluşturduğu görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı marta göre yüzde 3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 63,6, kamyonda yüzde 6, motosiklette yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,5, otobüste yüzde 2,3, kamyonette yüzde 11,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62, traktörde ise yüzde 10,5 azalış oldu. Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azaldı. Bu azalış minibüste yüzde 8,6, otobüste yüzde 13,6, kamyonette yüzde 28,6, kamyonda yüzde 3,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 91,8, traktörde yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 1,1, motosiklette ise yüzde 43,9 artış kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde 372 bin 172 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 960 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 332 bin 212'ye ulaştı. - Devri yapılan araçlar Nisanda devri yapılan toplam 684 bin 291 taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,6 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisanda devri yapılan taşıtların yüzde 5,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.