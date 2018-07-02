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GRAFİKLİ - Trafiğe 5 ayda 426 bin 140 araç eklendi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Ocak-mayıs döneminde 472 bin 575 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 arttı - Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 22 milyon 645 bin 85 oldu

Ocak-mayıs döneminde 472 bin 575 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 21 milyon 556 bin 827'den 22 milyon 645 bin 85'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 100 bin 403 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4'ünün ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisana göre yüzde 3,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 1,1, kamyonette yüzde 20,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 10,6, otobüste yüzde 24,6, kamyonda yüzde 5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 30,2, traktörde ise yüzde 12,7 azalış oldu.

Mayısta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 9,1 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, otobüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 12,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,1, traktörde yüzde 33 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 24,8, kamyonda yüzde 16,9, motosiklette ise yüzde 16,2 artış kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde 472 bin 575 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 arttı.

- Devri yapılan araçlar

Mayısta devri yapılan toplam 672 bin 53 taşıt içinde otomobil yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör takip etti. Mayısta devri yapılan taşıtların yüzde 4,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs sonu itibarıyla 12 milyon 303 bin 46 otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36'sı dizel, yüzde 25,5'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklere göre, söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 55 bin 727 otomobilin yüzde 16,7'sinin Renault, yüzde 11,3'ünün Volkswagen, yüzde 8,5'inin Fiat, yüzde 6'sının Dacia, yüzde 5,9'unun Hyundai, yüzde 5,3'ünün Ford, yüzde 5,2'sinin Toyota, yüzde 4,7'sinin Honda, yüzde 4,4'ünün Peugeot, yüzde 4,4'ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 27,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,8'i 1501-1600, yüzde 27,5'i 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,7'si 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerden yüzde 56,8'i beyaz, yüzde 20,9'u gri, yüzde 7,6'sı siyah ve yüzde 5,3'ü kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerden oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
motorlu kara taşıtları trafiğe kaydı yapılan araç TÜİK

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