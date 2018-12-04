GRAFİKLİ - Trafikteki taşıt sayısı yaklaşık 600 bin arttı

Ekimde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 38 bin 119 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 48,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26 ile motosiklet, yüzde 11,2 ile kamyonet, yüzde 10,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 22 milyon 818 bin 544'e yükseldi.

Türkiye'de ocak-ekim döneminde 780 bin 584 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 180 bin 985 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 599 bin 599 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 11,6, minibüste yüzde 23,9, otobüste yüzde 24,9, kamyonette yüzde 16,5, kamyonda yüzde 42,2, motosiklette yüzde 25,4 olarak kayıtlara geçerken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,8, traktörde ise yüzde 3,2 artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 65,6 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 71,5, minibüste yüzde 62,7, otobüste yüzde 57, kamyonette yüzde 77,6, kamyonda yüzde 77,9, motosiklette yüzde 28,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,3, traktörde ise yüzde 50,7 oldu.

Ocak-ekim döneminde 780 bin 584 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 180 bin 985 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 599 bin 599 arttı.

- Devri yapılan araçlar

Ekimde devri yapılan toplam 632 bin 321 taşıt içinde otomobil yüzde 68,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile motosiklet, yüzde 3,7 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.